英國托兒所驚爆性侵案　華裔男托育員長期對幼童伸狼爪　涉26宗罪

英國倫敦一間托育中心爆出重大侵害兒童案，45歲華裔陳姓男子（Vincent Chan，音譯）在倫敦北部芬契利區（Finchley）任職托育員時，長期向多名年幼孩童進行性犯罪。



陳男日前在法院當庭認罪，承認26項罪名，包括性侵與製作、持有非法影像，牽涉多名受害孩童。警方形容，整起調查是近年最複雜且極為沉重的案件。

根據《BBC》、《衛報》，陳男出生並成長於英國，具有華人背景，居住於倫敦北部。他曾在Bright Horizons托育中心擔任藝術指導、班級領導、托育員等職務，負責照顧2至4歲孩童。警方指出，陳男早已透過英國加強版背景審查制度（DBS）取得認可，過去也曾於學校與空手道社團工作，並無犯罪紀錄，使他能順利受聘。

本案起因於2024年，一名同事透過內部程序扛起吹哨人的職責，提出陳男曾拍攝孩童影片的不當行為，引發管理層警覺。警方介入後，自陳男的電子設備與托育中心iPad，發現大量「極度令人不安」的內容，並在後續調查中陸續找到涉案影像。由於證據明確，Chan最終在法庭上對26項罪名全面認罪。

警方表示，調查已涉及69件電子設備，並持續檢視超過2萬5000張非法影像，試圖確認更多可能受害的孩童。部分影像顯示，陳男的犯案行為發生於白天托育中心正常營運期間。倫敦警察廳指出，案件的規模與情節使調查工作極為艱鉅，目前仍有兩名孩童尚未被確認身分，相關鑑識工作仍在進行。

在法院審理當天，受害兒童家屬出席旁聽，不少人難掩悲憤情緒。多個家庭透過律師發表共同聲明，形容此事為「難以接受的發現」，並對托育中心的管理漏洞深感憤怒。他們質疑托育中心Bright Horizons未能及早發現異常，導致陳男得以在長期照護環境中多次侵害孩童，要求園方與主管單位提供完整說明及究責。

Bright Horizons則發布聲明，強調對案件深感震驚，並向家庭致上最深切慰問。該集團承認，在現有安全制度下仍發生重大失守，因此已委託外部兒童安全專家全面檢討保護措施。園方表示，正與警方及政府合作，也已關閉涉案分部，並承諾改善所有相關流程。

倫敦警方調查主管貝斯福（Lewis Basford）指出，陳男多年來在應屬安全的教保環境中「蓄意且反覆」犯案，對孩童與家庭造成極大傷害。他同時肯定吹哨同事的即時通報，認為若非有人提出疑慮，其犯罪行為可能持續更久，讓更多孩童陷入風險。

目前警方已聯繫2017年至2024年間在該托育中心就讀的孩童家庭，範圍多達700人，並設立專線提供協助。法院方面指出，Chan的罪行極為嚴重，預計將面臨長期監禁。法官已下令他繼續羈押，將於2026年1月23日判刑。

