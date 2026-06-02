印度男求婚被拒遷怒人妻1歲半兒　騙買糖果入巷34秒狂摔逾8次慘死

印度北方邦（Uttar Pradesh）一名24歲男子，因長期迷戀一名女子、多次求婚均遭拒絕，竟將對方年僅1歲半的幼子視為感情障礙，以「帶去買糖果」為由將男童騙離家人身邊，隨後帶到距住處約50米外的偏僻巷弄，對孩子施以殘忍暴力。



監視器畫面顯示，短短34秒內，男童被反覆重摔地面至少8次，最終送醫不治。

印度24歲嫌犯維拉吉（Viraj）被捕。（X@sirajnoorani）

嫌犯多次殘忍重摔1歲半男童 駭人畫面曝光（慎入）：

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案件發生於北方邦菲羅扎巴德縣（Firozabad）。嫌犯維拉吉（Viraj）是男童母親拉蒂（Rati Devi）前夫的親戚，過去曾協助家屬處理離婚事宜，期間對拉蒂產生感情，多次求婚均被拒絕，之後據信形成偏執，將幼兒視為追求路上的最大阻礙。

案發當天，維拉吉跟蹤拉蒂行蹤，以購買糖果為由趁機帶走男童，帶入巷弄後對孩子施暴。家屬發現男童失蹤後，在住處附近尋獲已重傷倒地的孩子，緊急送醫後仍宣告不治。

警方調閱監視器掌握嫌犯身份，隨即成立4支追捕小組。維拉吉逃逸後在路檢點被發現，持槍向警方開火，遭反擊後腿部中彈被捕送醫，目前依謀殺罪嫌移送偵辦。監視器畫面在網路迅速擴散，引發印度社會強烈憤慨。

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