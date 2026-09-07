男子爭車位遭刺腹　血流如注狂追兇徒幾條街　街頭生挖出對方眼球

太可怕了！只因為一個車位，紐約布魯克林東紐約社區爆發了一起極其血腥的街頭衝突！



據悉，兩名男子因為爭奪停車位爆發爭執，隨後從持刀傷人一路升級為駕車追逐和街頭肉搏。更令人震驚的是，其中一名腹部已經被刺傷的男子，在追上對方後繼續扭打，最終竟然挖出對方的一隻眼球。當警方趕到時，現場十分慘烈！不僅有人大量流血，脱落的眼球甚至掉在人行道上，場面令附近居民震驚。

案件發生在9月3日上午約11時，地點位於Brooklyn East New York的Shepherd Avenue與New Lots Avenue附近。根據警方消息，發生激烈衝突的兩人分別是46歲的男子Jowan Latham與一位名叫Eric Payne的男子及同行的一名女子發生激烈爭執。

雙方的衝突很快從怒罵爭執升級成持刀攻擊，Payne涉嫌用刀刺中Latham腹部，而同行女子則向Latham噴射胡椒噴霧。Payne與女子攻擊Latham後，火速駕駛一輛黑色Nissan Altima離開了現場。

或許是腎上腺素的飆升，已經受傷的Latham並沒有停下，而是駕着一輛米色Lexus一路狂飆追了過去。雙方追逐持續數個街區，直到Elton Street附近，Latham駕駛的車輛撞上前方Altima，兩輛車隨後失控，其中一輛衝上人行道並撞向樹木。附近一名22歲目擊者告訴媒體，當時撞擊聲非常大，隨後就看到兩名男子從車裏出來繼續對峙。緊接着，更激烈的衝突開始在街頭爆發。

居住在附近的George Ylitalo告訴媒體，Latham當時腹部已經不斷流血，但依然追着Payne不放。Payne一度試圖抓起交通錐阻擋對方，但Latham還是撲了上去，兩人在車輛附近扭打成一團。就在搏鬥最激烈的時候，Ylitalo突然聽到一聲非常淒厲的慘叫。

隨後他才發現，Payne的一隻眼睛在搏鬥中受到毀滅性傷害，眼球甚至脱落並掉在人行道上。Brooklyn Daily Eagle援引媒體報道稱，警方趕到後為了避免圍觀者拍攝，甚至用一頂帽子臨時遮住掉落在地面的眼球。

與此同時，Latham也因為此前腹部刀傷大量失血，最終倒在現場。兩名男子之後均被送往Brookdale University Hospital接受治療。警方表示，兩人的傷勢目前穩定。Payne截至周五下午仍然留院治療。

隨着調查展開，警方還發現，這兩個人之間似乎並非第一次發生衝突。報道顯示，早在8月16日，Latham就曾因涉嫌破壞Payne的一輛摩托車而面臨刑事毀損相關指控。換句話說，這場看似由停車位引爆的衝突，背後可能還夾雜着兩人此前已經存在的私人恩怨。

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目前，Latham和Payne都因為這次衝突面臨襲擊相關指控。不過警方尚未公布完整起訴書，因此誰具體面臨哪些級別的襲擊罪、同行女子是否也會被起訴，仍需等待進一步司法文件。

這起事件之所以迅速引發關注，不只是因為起因竟然只是一個停車位，更因為衝突升級速度極快：從街頭爭吵，到持刀、胡椒噴霧，再到駕車追逐，最後演變成造成永久傷殘風險的血腥搏鬥。

目前警方仍在調查整件事的完整過程，包括誰最先動手、車輛追逐階段是否涉及其他危險駕駛行為，以及兩名男子此前的私人恩怨是否與這次衝突有關。

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