正宮當街壓制小三連摑6巴！　老公外遇頻頻「一原因」只打她

內地日前流傳一段影片，上海街頭2名女子發生扭打，其中一人被壓制在地，原來是正宮將小三「制伏」，不僅連摑小三6次巴掌，還說他老公早已睡過其他很多女子，但她都沒說甚麼，唯獨這個小三膽敢對她出言不遜，她才會出手教訓。不過男人偷吃，卻只有女人互戰，也讓網民感嘆，「女人何苦為難女人」。



正宮對小三大打出手。（微博截圖）

正宮對小三大打出手。（微博截圖）

微博一段影片顯示，穿着條紋上衣的原配以膝蓋壓制小三，還抓住對方雙手將她壓制在地，原因疑似是原配遭小三瘋狂挑釁，忍無可忍才出手教訓，並嗆對方，老公對足療店上班的女子、開保時捷的女子，甚至微信上認識的女網民都出手、睡過了，那麼多小三，就只有眼前這個小三膽敢挑戰她，「我老公外面睡那麼多人，我為甚甚麼只打妳一個？就妳敢對我出言不遜。」

另一名疑正宮友人的旁人表示，不要以為正宮沒有結婚證，就不是偷吃男的老婆，他們還有個5歲的孩子；然而雙方原先看似已冷靜下來在論理，講到中途火氣又上來，正宮氣得連摑小三6個巴掌，「妳不是（小三）嗎？不是嗎？」小三則回「我不是！」正宮接着連打巴掌，「不是！不是！X妳媽，還不是小三，妳不是小三我能打妳嗎？」

網友紛紛留言：

．「我老公睡了這麼多，這句話聽着」

．「別說做女人，做人也夠賤的」

．「大巴掌使勁抽她呀」

．「動物世界」



不過整起正宮、小三大戰，惹事的男人卻缺席，少部分網民也說：

．「女人何苦為難女人」



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