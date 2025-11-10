日本鐵道迷越黃線拍電車更大罵站務員「去死吧」　後續惹全網圍插

不管是什麼樣的人，都一定有著自己喜歡的事物，但有些人或許是喜歡過了頭，行為變的偏激、失控，甚至造成他人困擾等等，這樣的事件也時有所聞。



在2025年10月，就有一部分的鐵道迷為了想拍到稀有的電車型號，不但不聽從站務員的勸阻，甚至出聲辱罵，被錄影並上傳到Ｘ以後引起了強烈的批判。

鐵道迷為了想拍到稀有的電車型號，不但不聽從站務員的勸阻，甚至出聲辱罵。（鉄道会社は辞めるな君@X）

站務員好心提醒危險，卻遭到年輕人們辱罵

2025年10月6日，有約50名鐵道攝影迷聚集在奈良市的大和西大寺車站月台，他們試圖拍攝一台由兩種列車連結的特殊型號電車進站的瞬間。為了找到最好的角度，他們爭先恐後地變換位置，甚至還出現越過黃線的危險行為，這樣的舉動也很快引起了站務員的注意。

為了維護眾人的安全，站務員也提醒這群粉絲們該舉動很危險，沒想到這之中有一群年輕的粉絲，卻因為不滿被勸導，而向站務員用很兇的語氣罵道：

不都是你來妨礙我們嗎！

儘管站務員仍試圖提醒，但卻又被回應「就說拍完就會回去了」、「你是重聽嗎，白痴」等等回應，讓他只能回到原本的崗位。

變本加厲的辱罵與挑釁引起網民批判

在這之後，電車也順利的進站了，但在那些鐵道攝影迷的鏡頭中，又出現了一名因執勤而擋鏡頭的站務員，方才那群血氣方剛的失控粉絲們開始大聲的叫站務員走開，出現了：

滾開啦，低薪族……殺了你哦！

等等的挑釁以及罵聲，甚至向著其他的站務員叫罵著。在電車離站後，這群人帶著失望的情緒一邊烙下：

去死吧！……揍飛你哦！

等等的狠話一邊悻悻然地離開。

失控粉絲們開始大聲的叫站務員走開，並出現「殺了你哦」等話語。（鉄道会社は辞めるな君@X）

影片上傳到X上，很快便引來了大量的批判，像是：

「站務員真可憐」

「妨礙到站務員的工作果然還是出局吧」

「我如果被這樣說的話肯定出手了」



等等的同情貼文如雨後春筍般冒出，甚至也有許多批判影片中的粉絲以及鐵道攝影迷的貼文，在網路上引起了熱烈的議論。

警方建議碰到類似情況應盡速報警

車站轄區內的奈良警察局在接受日本媒體採訪時表示，因為站務員被人以暴言辱罵，車站方也兩度向警方諮詢過應該如何應對，警方對此建議，若是未來有發生類似的事件，站務員無法掌握狀況或是因此影響到列車通行的話，請盡速撥打110報警，由警方來處理現場的混亂才是上策。

不論喜歡甚麼都不應造成旁人困擾

有著喜歡的事物固然是好事，但凡事仍該有個限度，若是因為喜歡而造成其他人的困擾與麻煩，除了會得到來自大眾的批判外，更有可能使得群體的評價下降，也讓自己更不受歡迎吧。各位讀者又怎麼看待這起騷動事件呢？

