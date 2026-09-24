印度16歲少女遭4男輪姦刺斃　屍體遭野狗啃食　涉案者最細16歲

印度新德里西北區發生1宗震驚社會的輪姦謀殺案。當地1名16歲少女的腐爛屍體在草叢中被野狗包圍啃咬，居民報警後揭出恐怖內情！警方調查後，相信死者生前遭多人性侵、身中至少6刀，右手被咬掉，臉部及腹部受重創。警方靠翻閱逾50個閉路電視片段後，鎖定1輛運貨三輪車，在案件揭發後2天深夜拘捕4名16至19歲男子，當中僅1人成年。目前警方已依《印度正義法》（BNS）及《保護兒童免受性罪犯侵害法》（POCSO Act）立案處理。

印度1名16歲少女被發現慘死於草叢中，屍體嚴重腐爛，且遭數隻野狗咬斷手臂。（網上圖片）

居民報案指有野狗在草叢中咬屍體

綜合印度媒體報道，事件於9月13日被揭發，少女伏屍地點位於新德里西北區斯瓦魯普納格爾（Swaroop Nagar）庫沙克路（Kushak Road）附近，有居民報案指看見數隻野狗在草叢中啃咬屍體。警方趕抵現場後，驚見1具嚴重腐爛的屍體，右手缺失，臉部與腹部腐爛。由於屍體損毀極為嚴重，警方初期甚至無法用肉眼辨識死者性別。

德里警方公布的年齡是16歲，不過部分媒體曾報道是17歲。由於家屬未能提供任何出生或學籍證明，警方將以骨齡測試確定她的確實年齡，因此「16歲」與「17歲」說法並存。驗屍證實她生前遭性侵，身上至少有6處刀傷，警方推測她於9月11日（周五）晚上至凌晨遇害，即屍體被發現前2天。

警方隨後翻看案發地點及周邊路線逾50組閉路電視（CCTV）畫面，查出可疑車輛。（AI生成圖片）

警方翻看逾50組CCTV畫面鎖定可疑三輪車

警方隨後翻看案發地點及周邊路線逾50組閉路電視（CCTV）畫面，雖然夜間光線昏暗導致車牌無法清晰辨認，但調查人員仍發現1輛可疑三輪車，並於9月15日至16日深夜展開搜查行動，成功將司機及涉案男子帶回警署調查。

死者家屬向警方表示，由於受害少女平日有離家出走數日的前科，因此案發時並未及時報警。



4名疑犯全數落網 最小涉案者僅16歲

警方表示，被捕的4名疑犯年齡介乎16至19歲，其中唯一成年的19歲男子希瓦姆（Shivam）居住於卡達社區（Khadda Colony），其餘3人是16歲至17歲的未成年人。死者與其中1名17歲疑犯是「朋友」，案發當晚去見他，其後遭對方與數人輪流性侵。



4名被捕男子當中有3人涉嫌輪姦，另1人自稱只參與謀殺，未涉性侵，但說法仍有待查證。據疑犯供詞，當晚眾人曾飲酒，在車內性侵女子後，因害怕女子報警，故將她載到農地刺死，並試圖用樹葉和泥巴掩埋屍體，然後駕車逃離現場。



警方在行動中檢獲了2把涉案兇刀、被告案發時穿著的血衣以及涉案車輛。目前全案已依《印度正義法》（BNS）及《保護兒童免受性罪犯侵害法》（POCSO Act）立案處理。

（綜合）

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