好人好事｜港鐵女生流鼻血獲乘客協助　熱心阿姨咁提醒　網民爆笑

任何人突然流鼻血，都會手忙腳亂。本港1名女生在網上表示，乘搭港鐵期間突然流鼻血，一隻手按鼻，另一隻手正打算開袋取紙巾時，已有熱心人將整包紙巾送給她，「之後仲有個阿姨特登坐喺我隔離，幫我㩒住額頭個穴位止血」，同時教她煲湯養生，令她大為感動，「感受香港人仲會互相關心，喺度再次多謝幫助過我嘅2位香港人」。



許多網民留言指「好彩你當時遇到嘅都係有愛嘅人，祝你之後身體健健康康呀」、「喺香港大吉利市喺條街有咩事，一定有人幫你，唔使驚」。



樓主突然流鼻血，打算取出紙巾之際，「已經有人塞咗成包紙巾畀我」，隨後1名陌生阿姨坐在樓主旁邊，「幫我㩒住額頭個穴位止血」。（AI生成圖片）

1人遞紙巾 1人按穴位兼教煲湯

樓主在threads表示，12月2日下午乘搭港鐵，其間突然流鼻血，自己一邊按鼻，一邊打開手袋拉鍊，打算取出紙巾之際，「已經有人塞咗成包紙巾畀我」，隨後1名陌生阿姨坐在樓主旁邊，「幫我㩒住額頭個穴位止血」，好心詢問是否經常流鼻血，「仲教我煲啲咩湯飲」。

阿姨好心詢問樓主是否經常流鼻血，「仲教我煲啲咩湯飲」。（AI生成圖片）

網民︰姨姨好好人，又好搞笑喎

樓主形容「終於體驗到香港人溫暖的一刻」，多謝2位好心人，大量網民留言指「姨姨好好人，又好搞笑喎，流緊鼻血仲教你煲湯水」、「香港人太好了」、「試過有次個胃抽筋，塊面係應該青晒，彎住腰入港鐵車廂，勁多人即刻企起身讓位」。

（threads@csying_1027）