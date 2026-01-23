好人好事｜視障女原地打轉求助　熱心女途人帶路去廁所　網民激讚

日行一善，能幫助他人之外，自己又開心。最近1名女子在網上發文分享，表示早前於港鐵站看到遠處有1名女視障人士原地打轉，樓主上前關心，聽到對方細聲地向身邊途人求助，樓主便出手相救，原來該名女子欲前往麥當勞的洗手間，樓主二話不說，「伸出我強而有力啊手臂畀佢捉住」，並放慢步速，帶女子到洗手間後，再遞上抹手紙巾，最後再帶對方前往目的地之方向。樓主的熱心舉動，引來大批網民讚好，紛紛留言「日行一善，好運與妳同在！」、「多謝妳留意到佢同願意行過去幫佢，祝妳以後去商場廁所都唔使排隊！」、「有愛，妳以後去廁所一定有廁紙同乾淨！」。



樓主看到1名女視障人士原地打轉，她上前關心，聽到對方細聲地向身邊途人求助。（Threads「nnnnna.w710」影片截圖）

聞視障女子求助 熱心女途人帶路

樓主社交平台Threads上發文，表示日前前往港鐵站，其間看到1名女視障人士在站在原地打轉一段時間，便上前關心，走近時聽到對方細聲向途人問道「唔該，有冇人可以幫吓我啊？」，樓主問對方欲前往何處，表示自己能夠幫忙，得知女子想去麥當勞的洗手間，樓主立即「伸出我強而有力嘅手臂畀佢捉住」，並放慢步速，好讓對方能跟到其步伐。

樓主：生活多一點愛，社會會更美好

到達洗手間，樓主再帶着該名女視障人士到廁格，又遞上紙巾給對方抹手，最後再指示對方目的地之方向。樓主在文中表示，「換位思考，如果我係視障人士，我有困難嗰陣，都希望有人出手幫我，生活多一點愛，社會會更美好」，鼓勵其他人在日常多多幫助有需要的人。

網民大讚樓主有善心

帖文引來大批網民留言，紛紛大讚樓主非常有愛心，又分享自己過去的類似經歷，稱幫助他人後，自己也感到開心，「呢個Threads應該多post呢啲咁有愛嘅訊息」、「大家如果喺巴士站見到視障人士都可以主動問吓要唔要幫手」、「香港人就係咁，平時刻薄，但有咩事都會幫手，好人有好報」、「感謝妳嘅善心」、「我試過帶一個視障人士由葵芳去油麻地，當時原本我係要由葵芳去美孚轉西鐵，自己用少少時間方便人哋，我覺得值得」、「我都試過，真心幫到人嗰一刻真係好開心同舒服」。

（Threads@nnnnna.w710）