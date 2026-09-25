巴西男赤膊爬窗失足墮樓命危　驚悚畫面曝光　傳因偷情人妻遭撞破

巴西日前發生1宗驚險的墮樓意外。1名赤膊男子雙手懸掛外牆邊緣，試圖踩向下一層牆緣時不慎失足踩空，當場墮落地面，嚇得現場多名目擊者高聲尖叫。事後網上流傳，男子疑似在偷情期間遭女方丈夫當場撞破，隨即倉皇爬出公寓窗外，最終墮樓，不過警方澄清，目前僅證實有男子墮樓，是否因捉姦引發仍有待調查。



巴西1名赤膊男子雙手懸掛外牆邊緣，試圖踩向下一層牆緣時不慎失足踩空，當場墮落地面。（網上影片截圖）

巴西1名赤膊男子雙手懸掛外牆邊緣，試圖踩向下一層牆緣時不慎失足踩空，當場墮落地面。（網上影片截圖）

巴西男赤膊懸掛公寓外牆

綜合外媒報道，事發於9月14日，墮樓地點位於薩爾瓦多巴拉區（Barra）的1間公寓大廈。網傳影片顯示，1名上身赤裸的男子從屋內攀爬出公寓窗外，雙手緊抓外牆邊緣懸空支撐，其間男子試圖向下尋找腳踏點跳往下一層牆緣，卻不慎失足踩空墜落地面。現場隨即傳出多名目擊者驚恐尖叫。

男子雙手懸掛外牆邊緣，試圖踩向下一層牆緣時不慎失足踩空，當場墮落地面。（網上影片截圖）

男子雙手懸掛外牆邊緣，試圖踩向下一層牆緣時不慎失足踩空，當場墮落地面。（網上影片截圖）

據悉，墮樓男子來自北里約格朗德州（Rio Grande do Norte），事故發生後，救護人員趕抵現場，將傷者送往州立綜合醫院（Hospital Geral do Estado）搶救。院方透露，男子的傷勢非常嚴重，情況危殆。

院方透露，男子的傷勢非常嚴重，情況危殆。（網上影片截圖）

院方透露，男子的傷勢非常嚴重，情況危殆。（網上影片截圖）

目擊者稱男子為躲避女方丈夫 警方：未證實偷情說法

事後網上流傳，現場多名目擊者指出，該男子為「偷情情夫」，因女方丈夫突然返回家中，他在慌亂之下選擇從公寓窗戶爬出，最終不慎失足墮樓。

不過當地警方澄清，目前僅能證實有1名男子從高處墮地受傷，至於「因捉姦而爬牆逃跑」的說法暫時屬於目擊者口述傳聞，詳細事發原因仍有待深入調查。

（綜合）

延伸閱讀：有片│網傳媳婦和公公車震被抓姦半裸逃跑 網民笑:肥水不流外人田