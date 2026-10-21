印度少女遭誘騙性侵拋落河　抓樹枝苦撐獲救　疑犯折返找手機被捕

印度北方邦發生1宗驚悚的誘騙性侵案。1名16歲少女，被2名男子以介紹工作為由誘騙，遭性侵後被嫌犯狠心拋入運河。所幸她在水中抓緊了岸邊的樹枝，支撐到天亮，最終被村民發現成功獲救。2名疑犯其後被捕，其中1人與警方駁火時腿部中槍。



上恆河運河參。（getty）

介紹工作為陷阱 深夜遭侵犯後被扔下河

據印度及英國媒體報道，事件發生於印度北方邦布蘭德沙赫爾縣（Bulandshahr）的庫爾賈（Khurja）地區，距離首都新德里東南約90公里。據報道，少女在10月6日晚上，被2名男子以帶她到新德里工作為由誘騙帶走。2名騙子在侵犯少女後，將她拋入當地著名的上恆河運河（Upper Ganga Canal）。

2名騙子在侵犯少女後，將她拋入當地著名的上恆河運河，少女落水後抓住岸邊的1根樹枝。（AI生成圖片）

水下抓緊樹枝苦撐1夜 村民聽呼救聲急報警

少女落水後抓住岸邊的1根樹枝苦苦支撐。10月7日凌晨，附近居民曾隱約聽到運河方向傳來呼救聲。直到天亮，1名正在附近照顧牲口的村民終於發現水裏的少女，隨即報警。

天亮時，1名正在附近照顧牲口的村民終於發現水裏的少女，隨即報警。（AI生成圖片）

據報道，有人致電印度緊急熱線112，聲稱看見1名少女在庫爾賈鄉郊警署轄區的運河遇溺。救援隊迅速抵達現場後，將少女救上岸。警方隨即將其送往婦女支援中心「Mission Shakti Center」，少女已接受驗傷，並開始在裁判官處錄取口供。北方邦警方特別向參與救援的「Dial 112」車隊小組人員各頒發2,500盧比（約200港元）獎金及證書。

救援隊迅速抵達現場後，將少女救上岸，警方隨即將其送往婦女支援中心。（AI生成圖片）

嫌犯折返現場找手機落網 與警駁火腿部中槍

郊區警司賈因（Antariksh Jain）表示，警方在接報後約12小時內便將2名嫌犯逮捕歸案。警方接獲線報，指其中1名疑犯返回運河附近，尋找遺失的手機。庫爾賈地區警官古瑪 （Shobhit Kumar）表示：「我們的人員截查他時，他開槍，在還擊中被射中腿部。」該名中槍嫌犯隨後被送往社區醫療中心治理。警方在現場檢獲1支土製手槍、若干子彈與彈殼及1輛電單車。

警方在現場檢獲1支土製手槍、若干子彈與彈殼及1輛電單車。（AI生成圖片）

目前警方已依據印度新刑法第70條第1款（輪姦罪）及《兒童性犯罪保護法》（POCSO Act）立案處理。根據印度法律，針對18歲以下未成年人的性犯罪案件必須在特別法庭審理，且法律嚴格禁止公開受害人的姓名與任何可辨識身份的資料。