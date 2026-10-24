馬來西亞人夫偷食大18歲單親媽　妻尾隨捉姦揭發　跨宗教幽會被捕

馬來西亞發生1宗跨宗教婚外情舉報事件。1名24歲已婚且育有2孩的無業人夫，暗中與1名比他大18歲的42歲單親媽媽前往酒店幽會，人夫妻子自深夜起一路跟蹤，親眼目睹2人辦理入住手續後隨即向當局舉報「捉姦」，帶領執法人員上門突擊搜查，當場揭發這段不倫關係。由於2人涉及跨宗教幽會，已觸犯伊斯蘭法例（幽會罪），目前已被執法人員帶走調查。



1名24歲已婚且育有2孩的無業人夫，暗中與1名比他大18歲的42歲單親媽媽前往酒店幽會。（居林縣宗教局）

人夫出軌 妻尾隨舉報帶執法人員搜查

據馬來西亞媒體報道，事發於吉打州居林縣巴東色海（Padang Serai），當地宗教局執法人員於10月20日上午約7時30分接報到場，在酒店房間內發現該名24歲男子與42歲女子同處1室。當時男子的妻子亦在現場，她表示自己由午夜時分開始跟蹤丈夫，親眼目睹丈夫與陌生女子在酒店辦理登記入住手續。

妻子自深夜起一路跟蹤丈夫，目睹2人辦理入住手續後隨即向當局舉報，並帶領執法人員上門突擊檢查，當場揭發這段偷情關係。（居林縣宗教局）

當局調查後證實，涉案男子目前為無業狀態，已婚且育有2名子女，本身非伊斯蘭教徒。而涉案的42歲女子則來自登嘉樓（Terengganu），同樣無業，且育有1名18歲兒子。

跨宗教幽會涉違法被帶走

涉事男子向當局供稱，自己與該名單親媽媽是於今年3月在同一間快遞公司工作時相識。女方則辯稱，自己來吉打州是因為「有銀行事務需要處理」。

涉事男子向當局供稱，自己與該名單親媽媽是於今年3月在同一間快遞公司工作時相識。（AI生成圖片）

由於女方為穆斯林，而男方非穆斯林，2人隨後被帶往吉打州宗教局辦事處。執法部門目前正依據《2014年吉打州伊斯蘭刑法法例》第25（a）（b）條（分別針對男性及女性被告）「幽會罪」，對事件展開調查，倘罪成可被判不超過3,000令吉（約5,800港元）罰款或不超過2年的監禁，或兩者兼施。

（綜合）