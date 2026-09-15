人妻出軌男主播狂賞¥390萬　變賣家產負巨債　發生關係即被分手

網絡直播「課金」成癮，隨時令人傾家蕩產。據內地媒體報道，安徽1名全職家庭主婦，為追求虛擬網絡情緣，在短短半年內向1名24歲男主播「課金」逾390萬人民幣（約455萬港元）。為籌集資金，她不僅瞞着丈夫變賣夫妻聯名的房產與私家車，更以做生意為名向親友舉債，甚至連家翁的死亡賠償金也全數奉上。女事主遠赴成都與男主播發生關係後僅兩周即被「分手」，最終導致離婚收場。一家六口現時背負巨債，僅靠每月3000多元（約3,500港元）的長者退休金勉強維生。



安徽1名全職家庭主婦，為追求虛擬網絡情緣，在短短半年內向1名24歲男主播「課金」逾390萬人民幣（約455萬港元）。（AI生成圖片）

網絡虛擬情緣 半年花光400萬家財

綜合內媒報道，安徽市民王先生反映，事發於2024年底，其妻子紀女在直播間結識24歲的主播彭男，雙方在私訊中頻繁交流，並於2025年1月確立「戀人關係」。陷入情網的紀女不斷為男方豪擲千金，先將家中包含其家翁生前的70萬人民幣（約81萬港元）死亡賠償金的百萬餘元積蓄砸入直播間，隨後又以「做生意」為由向親友借款逾200萬人民幣（約233萬港元），並瞞着王先生變賣夫妻共有的房產及私家車套現約180萬人民幣（約210萬港元），所有款項全數匯給彭男，截至2025年6月，她累計「課金」打賞逾390萬人民幣（約455萬港元）。紀女其後更遠赴成都酒店，與彭男發生親密關係。

安徽1名家庭主婦紀女在直播間結實24歲的主播彭男，雙方在私訊中頻繁交流，並於2025年1月確立「戀人關係」。（微博圖片）

陷入情網的紀女不斷為男方豪擲千金，截至2025年6月，她累計「課金」打賞逾390萬人民幣（約455萬港元）。（微博圖片）

紀女與彭男的曖昧私訊。（微博圖片）

紀女與彭男的曖昧私訊。（微博圖片）

男方稱「沒錢了」即提分手 夫代扛巨債

然而，2人在發生關係僅兩周後，彭男以「沒錢了」為由提出分手。隨着巨額「課金」事件曝光，紀女家庭陷入絕境，王先生最終與妻子離婚，其原本經營的生意亦被迫結業，雖然2人已解除婚姻關係，但因紀女深受打擊並確診重度抑鬱症，曾多次企圖輕生，王先生只能留下，扛起照顧前妻及一對年幼子女的重擔。

目前，一家六口（王先生、紀某、紀某父母及2名孩子）失去經濟支柱，背負近200萬人民幣（約233萬港元）巨債，被迫借住親戚家中，全家僅靠孩子外婆每月約3,000人民幣（約3,500港元）的退休金度日。對於相關指控，涉事男主播彭男矢口否認，堅稱雙方僅屬「普通主播與粉絲」關係。王先生現已入稟控告彭男，案件正進一步調查中。

隨着巨額「課金」的真相曝光，紀女的家庭陷入絕境，丈夫王先生最終與她離婚。（AI生成圖片）

網民嘆不理智 警方籲慎處共同財產

事件曝光後在社交平台上引發熱議，有網民慨嘆「慾望吞噬一切，成年人要為自己的行為埋單」、「人生被一場直播毀了」，批評為追求虛幻網戀而犧牲現實家庭極不理智。警方提醒市民，應對虛擬網絡關係保持清醒，切勿盲目投入金錢；同時呼籲家庭成員處置共同財產時應保持透明，避免因一時沉迷而導致家庭陷入嚴重的財務危機。

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