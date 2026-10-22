MMA女拳手擂台激戰意外走光兼被KO　賽後OnlyFans賺390萬因禍得福

墨西哥一位32歲綜合格鬥（MMA）女選手日前在美國芝加哥迎來職業格鬥聯盟（PFL）首秀，沒想到比賽進入最後一回合時，因遭對手壓制，上衣意外移位，導致胸部在直播鏡頭前短暫曝光。



儘管她最終慘遭技術性擊倒（TKO），賽後卻在社交平台透露，這場意外讓她經營的OnlyFans帳號獲得額外收入，更秀出「50萬美元」（約390萬港元）的數字，引發熱議。

墨西哥一位32歲綜合格鬥（MMA）女選手「母狼」La Loba盧塞羅阿科斯塔Lucero Acosta（Instagram@loba_acosta_）

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擂台激戰突走光！女拳手遭TKO吞敗

綜合《紐約郵報》及格鬥媒體MMA Mania報導，綽號「母狼」（La Loba）的盧塞羅．阿科斯塔（Lucero Acosta），10月16日在美國芝加哥參加PFL賽事，對上加拿大選手克拉克（Shannon Clark），這也是她首度登上PFL擂台。

比賽前兩回合，阿科斯塔仍與對手激烈交鋒，直到第3回合，克拉克逐漸掌握優勢，將她壓制在地面上，持續展開攻擊。雙方攻防過程中，阿科斯塔的比賽上衣突然滑動，導致胸部短暫曝光，意外畫面也透過賽事直播播出。

克拉克最終在第3回合進行至1分59秒時，以技術性擊倒獲勝，也終結阿科斯塔自2022年以來的4連勝紀錄，阿科斯塔的職業戰績則來到6勝3敗。

輸了比賽卻賺翻？OnlyFans曬50萬美元引熱議

雖然PFL首秀以敗戰收場，但阿科斯塔賽後在Instagram發文表示，因為PFL直播期間發生胸部曝光意外，自己在OnlyFans獲得額外收入，並以輕鬆語氣提及該平台是她的正式贊助商。隨後，阿科斯塔又在Instagram秀出「50萬美元」的數字，換算約392萬港元，讓外界好奇這場走光意外究竟為她帶來多少收益。

其實阿科斯塔在踏上PFL擂台之前就曾因穿著比基尼進行水下格鬥訓練的影片受到關注，Instagram追蹤人數超過50萬，早已累積不小的網路人氣。除了持續投入職業格鬥，她也經營OnlyFans付費訂閱帳號，藉此與粉絲互動並獲得收入。

阿科斯塔過去主要參加Combate Global格鬥賽事，轉戰PFL之前已締造4連勝，儘管這次未能延續勝績，卻因直播期間的服裝意外受到更多關注，也讓她在擂台之外的收入成為話題。

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