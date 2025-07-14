美國21歲女輟學投身Onlyfans　月入6位數背後竟有感人原因｜多圖

美國OnlyFans女星史凱勒（Skylar Mae）放棄學業投入成人產業，其父母不僅沒有反對，甚至全力支持，還幫忙買性感內衣。史凱勒透露，拍攝AV的收入相當豐厚，不但能夠滿足自己，更重要的是，這讓她有能力好好照顧爸媽，支付雙親的醫療帳單。



史凱勒原本想要成為一名牙科護理師，卻選擇輟學，全職投入OnlyFans。她接受《澳洲新聞》採訪時坦言，月收入達6位數美元的感覺「非常不可思議」，不只因為能夠負擔得起豪車，也跟爸媽有關。

Skylar Mae經常於社交平台分享個人照片：



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史凱勒的父母都有健康問題，豐厚收入意味着她可以負擔任何醫療費用，「知道自己正在照顧他們，是我每天起床的動力。」此外，史凱勒每個月支付大筆孝親費，直言這是自己能為父母所做的最基本的事情。

史凱勒表示，爸媽發現自己在OnlyFans拍片之後，立刻表達支持與尊重，甚至贊助她添購性感內衣，「我的祖母聽說我在做這件事時，她也想要分享這份成功，還特地從亞馬遜下單一套可愛的水鑽內衣給我。」

史凱勒提到，媽媽會開車載她去片場，或者留下來閒晃。如果她要出遠門拍攝，爸媽也會下榻同一間酒店，一切都是為了確保她平安無事，「我父親非常驕傲，甚至把我的藝名刺青在他的手臂上。我剛剛替他們重新裝潢浴室，也很愛帶他們去度假。」

史凱勒透露，父母知道不少OnlyFans術語，還會關心詢問「妳今天拍了甚麼內容？妳換了幾套衣服？」但她實在不願跟爸媽分享工作上的一切，「這絕對是有界限的，我想我可能還比他們更保守一點。」

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