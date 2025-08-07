9歲出道網紅一成年即開OnlyFans吸金　兩年前疑借假死宣傳陷爭議

加拿大網紅 Lil Tay（本名 Claire Hope）才剛滿18歲，就於在成人產業中相當受歡迎的平台OnlyFans創建了帳號，並透過Ｘ曬出收益截圖，稱打破紀錄。



綜合《TMZ》、《E!NEWS》等美媒報導，Lil Tay開通OnlyFans帳號後，短短3小時就吸金超過100萬美元，打破饒舌歌手Bhad Bhabie在2021年創下的6小時破百萬紀錄。Lil Tay 在 X 上曬出收益截圖，顯示訂閱收入超過51萬美元、訊息近49萬美元、小費則有2萬6千多美元，她還寫下：

「3小時還不錯…我們狠狠打破了那個紀錄。」



Lil Tay（IG@liltay）

【圖輯】點圖放大看更多Lil Tay照片👇👇👇

+ 18

Lil Tay 表示，開設 OnlyFans 的靈感來自Sydney Sweeney與Sabrina Carpenter兩位性別觀念開放的女星，稱她們是自己最大的榜樣，並批評攻擊這兩人的人「需要檢查自己的厭女心態」。

不過Lil Tay進駐OnlyFans在網上引起爭議，不少網友批評她在剛滿18歲就推出成人內容「虛偽又令人失望」，甚至有人質疑她年齡造假，認為她實際上可能只有15或16歲。

【圖輯】點圖放大看更多Sydney Sweeney照片👇👇👇

+ 30

而據《TMZ》報導，對於女兒踏入成人平台，Lil Tay 當律師的父親 Chris Hope 表示他不會監管女兒的 OnlyFans 帳號內容，強調 Lil Tay 已經成年了，可以自行決定人生方向，「無論外界怎麼看，我都只給予她愛與支持」。他也坦言，即使有人不認同女兒的選擇，那也是她的自由。

此外，Lil Tay 2023年曾捲入「死亡烏龍」事件，當時其 Instagram 發文宣稱她與哥哥離世，但隔日貼文被刪除，一個月後她重新露面，並指控父親與前經理人策劃假死事件，遭對方否認並反咬是她陣營的宣傳手法。如今，Lil Tay再度以驚人話題回歸，再引起爭議，外界批評她的決定，同時也關注她未來動向。

【圖輯】點圖放大看更多Sabrina Carpenter照片👇👇👇

+ 16

延伸閱讀：

吳念真拚寫「人間九」認「痛苦」 聽無「蛋雕」、「大奶微微」

60歲玉女一生未婚！患容貌焦慮症 拋淡出震撼彈

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】