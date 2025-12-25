巴西OnlyFans天后Camilla Araujo宣佈退出　5年共吸金2000萬美元

巴西模特兒兼社群OnlyFans女星卡蜜拉（Camilla Araujo）12月21日投下震撼彈，宣布將退出讓她致富、經營5年的OnlyFans。



卡蜜拉認為自己已經沒有遺憾，不後悔退出，並表示：

我第一桶金在這賺到、讓我父母退休安享晚年，還買了人生第一棟房。

卡蜜拉Camilla Araujo在自己的社交平台賬戶上發視頻宣布將退出讓她致富、經營5年的OnlyFans。（Instagram@realcamillaara）

平台累積龐大粉絲 成為名媛吸金2,000萬美元

綜合娛樂雜誌《The Blast》、《Complex》報導，年僅23歲的卡蜜拉12月21日在OnlyFans、Instagram、TikTok等社群，上傳退出聲明影片。過去5年時間，卡蜜拉賺取超過2,000萬美元（約港幣1.6億元），成為名媛時常出席各種時尚場合。

卡蜜拉在影片中提到，她希望設定新一年的目標，並從此退出OnlyFans。卡蜜拉說道：

我第一桶百萬美金就是靠這個平台賺到的、我讓父母退休安享晚年，還買了人生第一棟房。

除了自己的成就外，卡蜜拉表示：「我還能通過平台幫助數百人，無比感激OnlyFans帶給我的一切。」

事實上，卡蜜拉在去年11月曾在社群X與粉絲分享，雖然感激大家愛戴，讓她年賺1,100萬美元，不過她對經營OnlyFans「有點厭倦」。卡蜜拉在退出影片中強調，她的許多朋友仍在經營OnlyFans，依然支持所有女孩們。

對於之後的規劃，卡蜜拉表示自己不會放棄創作，並且已經正在為新目標進行努力。卡蜜拉向粉絲表示，新規劃將在明年元旦時公布，請粉絲敬請期待。

