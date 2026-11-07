一篇看似普通的家長求助帖文，因提及「薑罰」2字掀起疑似虐待兒童的疑慮！台灣1名母親近日在Facebook群組「家有中學生」匿名發文，透露丈夫因女兒成績欠佳、抄襲功課裝病及頂嘴等，除了持藤條打屁股、直接動手打外，還有使用名為「薑罰」的懲罰方式。



網民急查甚麼是「薑罰」，驚覺該詞語可能涉及極具侵入性的虐待手段，紛紛呼籲報警，亦有人質疑該詞只是「家法」的筆誤。隨着帖文被刪除，事件真相成謎。社團管理團隊其後公開表示，已保存相關後台資料，並主動向台灣113保護專線通報，交由專業人員追查。



台灣名母親在Facebook群組「家有中學生」匿名發文，透露丈夫因女兒學業及行為問題，採取體罰方式管教，當中提及「薑罰」一詞。（Facebook截圖）

丈夫獨力照顧女兒 成績退步用藤條打屁股兼薑罰

據台灣媒體報道，事件源自Facebook群組「家有中學生」1篇匿名帖文，該名母親透露，由於工作需要，她偶爾須前往外地，未能每日留在家中。丈夫因公司較接近住所，平日主要負責接送女兒、督促功課及照顧生活起居，她一直感激丈夫承擔家庭責任，亦明白對方承受不少壓力。

然而，女兒最近的表現令丈夫相當不滿，該母親指出，女兒段考多個科目不及格，經常在學校裝病，到保健室休息，又找同學代寫功課。回家後面對父親責問，不但不承認錯誤，態度亦相當惡劣，經常頂嘴。丈夫氣得動用藤條體罰女兒，

今次「下手感覺重了不少」。 該名母親形容

不過，真正令她擔心的，並非只有丈夫的管教方式，而是女兒事後一反常態的反應。

女兒遭父親以藤條體罰，更提及「薑罰」2字，引起網民高度關注。（《狗十三》劇照）

女兒哭得異常 母親憂心管教過火

樓主表示，以往女兒遇到類似情況，大多沒有特別反應，事後亦不會向她訴苦。惟今次出差回家後，女兒卻主動向她透露遭父親體罰的經過。她形容，女兒說着說着突然哭起來，令她心裏十分難受。

「不是大哭大鬧，而是那種憋着、聲音有點抖的哭」 該名母親形容

她坦言，明白女兒今次犯錯嚴重，應該接受適當管教，但親眼看到孩子的反應，開始擔心丈夫的懲罰方式會否令女兒變得愈來愈沉默，甚至不敢再說出心底話。她原本希望與丈夫好好討論，卻擔心開口便演變成夫妻爭執，也害怕自己反應過度，於是決定在網上請教其他家長。

然而，求助帖文中一句提及丈夫「又拿藤條打她屁股還有用薑罰」的描述，卻令整件事急轉直下。

樓主表示，由於工作需要經常出差，女兒的日常生活及學業主要由丈夫負責照顧。（《年少日記》劇照）

「薑罰」是什麼？網民查出駭人虐待手段

「薑罰」究竟是什麼？



帖文曝光後，不少網民對這個陌生詞語感到困惑，翻查資料後卻大吃一驚。據台灣媒體整理的網上資料，「薑罰」與英文「Figging」有關，指利用生薑刺激人體敏感部位的做法，部分記述涉及將去皮生薑強行置入肛門等侵入式行為。

相關做法亦曾見於歐美歷史記述及虐待語境。由於生薑含有刺激性成分，直接接觸黏膜組織可能引起強烈灼熱、疼痛及組織損傷。倘若有人強迫未成年人接受相關侵入式行為，便不再是普通的家庭管教問題，更可能涉及嚴重身體虐待或性暴力。



不少網民得悉「薑罰」的含義後，認為事件性質可能遠比一般體罰嚴重，憂慮女童正在遭受不當對待，紛紛呼籲發文母親立即尋求警方或兒童保護機構協助。然而，目前沒有證據證實涉事父親曾施行上述侵入式手段。帖文中的「薑罰」究竟代表什麼，仍有待釐清。

樓主形容，女兒今次受罰後一反常態，哭訴時聲音顫抖，令她擔憂丈夫的管教方式是否過於嚴厲。（《你的孩子不是你的孩子》劇照）

原帖刪除後現轉機 社團管理員通報113保護專線

隨着事件在Facebook及Threads廣泛流傳，不少網民嘗試聯絡原發文者，希望了解女童的真實處境。然而，相關匿名帖文其後被刪除，令外界一度擔心再也無法找到當事人。不過，Facebook群組「家有中學生」其後發出公開聲明，表示管理團隊已就事件採取行動。

根據社團聲明截圖，管理員指出，雖然尚未確認原帖是否屬實，但因為內容涉及兒少人身安全及不當對待疑慮，基於兒童保護原則，決定審慎處理。管理團隊表示，已調閱並備份該篇匿名帖文的後台刪除紀錄，包括發文時間及相關帳號線索。



此外，管理團隊稱已依據台灣《兒童及少年福利與權益保障法》，主動向113保護專線及相關社政、警政單位通報，並將已知線索移交執法人員，以便由專業社工及網絡警察追查發文者身份與真實情況。管理員同時呼籲網民停止猜測及肉搜，避免公開未經證實的個人資料，保障可能受害兒童的私隱。

這項聲明意味着，原帖雖然已被刪除，但社團方面聲稱仍保存可供追查的紀錄。不過，暫時未見相關政府部門公開證實調查進展，亦未能確認涉事家庭身份及女童是否安全。



Facebook群組「家有中學生」管理團隊發表聲明，表示已就涉及疑似虐兒的匿名帖文採取跟進行動。（Facebook截圖）

社團管理員表示，已調閱並備份原帖刪除紀錄，包括發文時間及相關帳號線索。（Facebook截圖）

台灣疑似虐兒可通報113 香港如何舉報？

根據台灣《兒童及少年福利與權益保障法》，任何人均不得對兒童及少年施加身心虐待。台灣衛生福利部設有24小時運作的113保護專線，供公眾通報疑似兒少虐待、家庭暴力及性侵害事件，遇上即時人身危險則應致電110報警。

至於香港，《強制舉報虐待兒童條例》已於2026年1月20日正式生效，規定社會福利、教育及醫療衞生界25類指明專業人員，包括教師、社工、醫生及護士等，若在工作期間有合理理由懷疑18歲以下兒童正遭受嚴重傷害，或面對遭受嚴重傷害的實際風險，必須在切實可行範圍內盡快舉報。

相關專業人員如違反強制舉報規定，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3個月。一般市民若懷疑有兒童遭虐待，亦可致電社會福利署熱線2343 2255，或向防止虐待兒童會尋求協助。如兒童正面臨即時危險，應立即致電999報警。

（綜合）