混血女孩揭在台灣讀中學「慘痛經驗」 被體罰到退學轉Homeschool
撰文：聯合新聞網
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一名混血女孩塔拉（Tara），日前分享在台灣的求學經驗。
中學就讀私立學校很常被體罰，因此她每天帶萬金油上學，來減輕被打後的疼痛，並提到亞洲長輩有一個觀念，在海外行不通，反而還會被人踩在腳底下。
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塔拉接受YouTube頻道「不要鬧工作室」訪談，父親是美國人在美國在台協會（AIT）工作，母親是台灣人在英國在台辦事處任職，因此從小就在台灣接受教育。
塔拉中學時就讀一間非常嚴格的私立中學：
很喜歡體罰，所以我每天都帶一堆萬金油去學校塗在手上。
這樣的教育方式讓父母無法接受，讀了半年後便選擇讓她在家自學，高中才又回到台灣教育制度。
塔拉表示時常有人好奇，為何不到美國求學，但她認為台灣跟美國來比並沒有比較不好，因為有很多教育方式可以選擇，不一定要跟著填鴨式教育，台灣人應該要更有自信一點。
另外塔拉指出，常聽台灣、亞洲很多長輩教育子女做人要圓滑，不要跟別人爭，但這觀念在海外反而會被人踩在腳下，這也是她18歲時到英國打工換宿遇到的遭遇。
塔拉透露，老闆很會剝削員工，而她當時有著非常乖巧的亞洲女生思想，不斷接受老闆各種無理要求，直到最後幾個月在其他員工的影響之下，才跟著大家到總部抗議，成功讓老闆走人。
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