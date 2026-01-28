旺角輪椅女帶女童行乞　目擊者：小朋友寒冬下打冷震　網民批虐兒

行乞風氣不可長！網上流傳照片，旺角奶路臣街垃圾收集站外，有女子在寒冷天氣下，帶着1名衣衫單薄的女童坐在地上行乞，女子身旁有部輪椅。於Threads發文講述事件的楊小姐接受《香港01》訪問時指出，女子操帶口音廣東話向途人索取金錢，「話自己好慘，冇飯食好可憐」，她報警後站在原地半小時，目擊約20名途人給錢，40至60歲男性居多，女童當時「打住冷震」。楊小姐要求女子將放在輪椅上的外套給女童穿，以及勸籲女子先坐回輪椅上，但女子「扮唔識聽」不理會。



網民紛紛留言批評女子虐兒，「佢哋眼中只有錢，如果有少少良心都唔會咁利用個細路囉」，亦指出「而家見到呢啲一定唔畀錢佢哋，識香港法例就攞綜援喇！使乜賣慘，全部都係呃人」。



警方回覆《香港01》查詢時表示，警方於1月22日上午11時57分接獲1名女子報案，指懷疑1名女子與1名年約6歲的女童在旺角廣東道與奶路臣街交界行乞，報案人亦懷疑該名女童被不恰當對待。警方其後到場，並在有關範圍進行搜索，未有發現該名女子及女童，警方會持續關注區內行乞情況。



楊小姐1月22日於Threads發文發相，照片見到旺角奶路臣街垃圾收集站外，有女子帶着1名女童坐在地上行乞，女子身旁有部輪椅。

旺角輪椅女寒冬下帶女童行乞

楊小姐於帖文指出，當時天氣只有11、12度，批評「推個細路仔出嚟行乞真係離晒譜」，她看不過眼即時報警，舉報行乞及虐兒，「企咗喺度半個鐘警察未到」，其後楊小姐「趕住做嘢」先行離開，她呼籲網民若見到此情況，「一定要報警」。

目擊者楊小姐：小朋友係打住冷震嗰種凍

楊小姐接受《香港01》訪問時透露更多詳情，表示女子操帶口音廣東話向途人索取金錢，「話自己好慘，冇飯食好可憐」。她站在原地半小時期間，目擊「十幾廿個人畀錢佢」，40至60歲男性居多，硬幣紙幣都有人給，「佢收完紙幣隔一陣會收起」，然後放兩個硬幣在乞討的杯麵兜中，「好似啲人釣魚打窩（撒誘餌）咁擺少少喺度」。

楊小姐又說，「小朋友係打住冷震嗰種凍，冇講嘢不過食緊餅，輪椅上面有外套但係冇畀佢着」。楊小姐要求女子將外套給女童穿，亦勸籲女子先坐回輪椅上，「因為街市地下其實都好污糟，我諗所有人都知，咁多污水邋遢嘅地方，女仔坐落去好容易下體發炎」，但女子「扮唔識聽，淨係拎住個兜想我哋畀錢佢」。楊小姐透露，每周都會經過該處，但沒再見過該女子及女童。

網民質疑「畀錢=助長行乞」

有網民1月22日下午近2時半在帖文下留言稱，「剛見到俾警察趕走咗」，其後下午近4時有另1名網民稱，女子及女童已轉移到亞皆老街近廣東道附近行乞。

有網民批評女子利用女童，「見有兒童，就激發啲人同情心，會更多人畀錢」，又直斥「有錢染髮都要行乞？幾困難都留返啲尊嚴畀小朋友」、「助長行乞，我呢世人從來不會做！要行善就直接捐畀慈善機構！」。

