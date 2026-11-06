直升機深夜盤旋吵醒女兒　英國爸查航跡驚見警方在頭頂「畫陽具」

英國一架警用直升機執行勤務時，竟在空中留下令人傻眼的「小弟弟」形狀航跡，一名父親查看飛行追蹤資料，意外發現直升機在自家附近盤旋，竟畫出近似男性生殖器的圖案。警方事後強調絕非刻意。



空中畫出「小弟弟」形狀

綜合外媒報導。這名53歲男子伯德（Gordon Bird）表示，他11月2日深夜約11時發現，一架警用直升機在他位於衡州郡（Hampshire）的住家附近不斷盤旋，巨大的噪音甚至吵醒他年僅2歲的女兒。當時他還沒睡，於是打開電腦查看飛行追蹤網站，赫然發現飛行軌跡令他震驚。

英國一架警用直升機執行勤務時，竟在空中留下令人傻眼的「小弟弟」形狀航跡，一名父親查看飛行追蹤資料，意外發現直升機在自家附近盤旋，竟畫出近似男性生殖器的圖案。（YouTube@Metropolitan Police）

伯德透露，這個圖案大約花了半小時才逐漸形成，報導指出，根據飛行資料，直升機主要在布萊克布希機場（Blackbushe Airport）上空畫出該形狀，接著再飛往弗利特（Fleet）附近上空盤旋，最後返回基地。

伯德表示，他並不是因為航跡形狀而生氣，而是對警用資源遭到浪費感到不滿。他說：

我不是生氣，而是對資源浪費感到難過。

根據飛行資料，直升機主要在布萊克布希機場（Blackbushe Airport）上空畫出該形狀，接著再飛往弗利特（Fleet）附近上空盤旋，最後返回基地。（ADS-B Exchange）

事發後，英國國家警察航空服務隊（National Police Air Service，NPAS）寄信向伯德道歉，並表示航跡「令人遺憾地看起來像某種特定形狀」，但強調當時執行「正當的警務任務」，協助追查一輛高速衝過警方攔查點的車輛。

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