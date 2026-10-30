男教師拍同志片遭舉報　校方被迫開會睇片認人　因零片酬無法炒魷

佐賀縣一名40多歲的縣立學校男教師，三年前拍了一部成人影片，在付費網站上掛了將近三年，今年8月被人舉報到學校，事情才露出來。處分結果是：停職1個月。當月的時任校長口頭訓誡。沒有免職，沒有辭職，本人已經表示會復職。日本網絡上吵得最兇的，不是「教師怎麼能拍這種東西」，而是「他怎麼免費拍Gay片」。



事情是怎麼走到「校方開會看片」這一步的

2023年7月，這名男教師通過社交平台認識了一個成人網站的營運者，對方邀他出演。他知道片子會在付費會員網站上公開，還是答應了。同年8月，他去了佐賀縣外一處住宿設施完成了拍攝。

+ 4

片子從2023年10月開始上線，掛了差不多三年。直到今年8月，有人向學校提供訊息，整件事才被翻出來。為了確認影片裏的人就是他，學校和縣教委實際組織了人員觀看影片進行身份確認。9月2日，影片應男教師的要求下架。

面對調查，他承認了出演，強調只拍過這一次，沒有收取片酬，也沒有拿到交通費，理由是「出於興趣」。他的道歉稱：

身為從事教育這項崇高職業的人，卻做出了欠缺倫理觀念的行為，損害了信任，衷心致歉。

縣教委的處分依據是《地方公務員法》中「有損信用行為」的禁止條款，停職1個月，處分日期為10月22日。教育長甲斐直美在記者會上表態「嚴重對待」，但處分本身並沒有往免職方向走。男教師沒有表達辭職意願，復職後的具體安排，留給縣教委和校長去商量。

這件事在日本論壇和新聞評論區裏炸了

有網友直接問：沒拿報酬的話，既不算違反副業禁止規定，也不是在上班時間乾的，也沒犯罪，勤務時間之外私生活裏做什麼，按理說是自由的。

也有網友表示 ：

「不退職的話，打算用什麼表情站上講台？」

「在那種影片裏出鏡了還繼續當老師？臉皮夠厚的」



還有人把場景想得更具體：「要是自己的班主任被知道幹過這種片子裏的角色，真的會哭」。

也有網友是來搞笑的：

「到底是怎麼發現的」

「不會是學生吧」

「看那種付費網站的人，反手把老師舉報到學校，這算什麼」



有人補了一句：「舉報的人自己也在看那個網站吧。」

延伸閲讀：日本美女主播手滑「私隱畫面」全國放送 急遮手機嬌羞反應狂圈粉

+ 8

「沒拿錢」為什麼反而成了關鍵

日本公立學校教師受《地方公務員法》約束，副業需要許可，未經許可從事營利活動本身就可以構成懲戒事由。但這名教師沒有收錢，所以「違規副業」這條路走不通。縣教委最終落到的條款是「信用失墜行為」——不要求你有營利行為，只要你做了讓公務員整體信用受損的事，就可以處分。

他復職之後

縣教委說復職後的工作安排會跟校長商量。沒有說會不會換學校，沒有說會不會調整崗位。本人復職的意向已經明確了。

他停職一個月，工資照拿，復職的安排還在商量。唯一確定的是，等這位老師回到講台那天，教室裏大概會有幾個學生偷偷交換眼神。至於他們知不知道自己在想什麼，那就不好說了。

延伸閲讀：日本清純眼鏡女老師「晚上驚變魔女」 大叔淪獵物慘被騙700萬円

+ 13

【本文獲「日本這些事兒」授權轉載，微信公眾號：riben66666666】