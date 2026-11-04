退休男1年到戲院看1207部電影破健力士世界紀錄　每月僅花28美元

如果說一年去電影院看50部電影已經算資深影迷，那麼一年看1207部電影又是什麼概念？美國賓夕凡尼亞州（Pennsylvania）一名60歲的退休男子，竟然在一年的時間內，平均每天走進電影院觀看3.3部電影，成功打破健力士世界紀錄（Guinness World Records）。更令人不可思議的是，他並未為此花費鉅額資金購買門票，而是憑藉每月約28美元（約220港元）的影院會員卡，完成了這項驚人的挑戰。



據健力士世界紀錄官方網站報道，創造這項新紀錄的男子名為Glenwood Hoskin Jr.，現年60歲，來自美國賓夕凡尼亞州，原本是一名稅務工作人員。

退休後擁有大把自由時間的他決定投身於長久熱愛的電影。在從2024年春季至2025年春季的一年時間裏，他在電影院累計觀看了1207場電影，大幅超越此前由美國男子Zachariah Swope保持的777部原紀錄，足足多看了430部。

要在一年內看完1200多部電影，絕非單純買票入座那麼簡單。Hoskin每天清晨的第一件事就是研究當地影院的排片表，精細規劃各場次的時間縫隙，經常從早晨第一場一直看到接近午夜。

為了避免賓夕凡尼亞州寒冷的冬季冰雪天氣打亂計劃，他起初本想在冬日來臨前衝刺破紀錄，沒想到碰上了一個異常溫和的冬天，最終將數據一舉推到了令人吃驚的1207部。

由於天天報到，Hoskin成了賓州約克黑文（York Haven）附近Regal Cinema的常客，甚至連影院工作人員都成了他的「幫手」，主動為其提供片長較短的電影排片訊息，協助他騰出時間安排更多場次。

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雖然他涉獵的電影類型涵蓋動畫、動作、喜劇等各種商業片，但他透露自己最愛的還是動畫片與喜劇——不僅因為片長相對輕鬆，更因為他極度享受在影院與陌生觀眾一起開懷大笑的集體氛圍。其中《荒野機械人》（The Wild Robot）與《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）給他留下了極深印象。

面對一年1207場觀影所帶來的天價票務成本，Hoskin展現出了極其理性的財務規劃。他使用的是Regal影院推出的Regal Unlimited無限會員服務，月費約28美元。

通過這項訂閱制服務，他以極低的花費享受了無限次的觀影體驗。此外，為了節省影院高昂的餐飲開支，他每天都會在家提前準備好餐食，利用場次間隙在場外或影院周邊邊散步活動邊用餐，既節省了開支，又兼顧了身體鍛鍊。

在流媒體平台普及的今天，越來越多的人習慣蜷縮在家中看片，但Hoskin卻選擇走出家門，將影院變成了集娛樂、社交與日常運動於一體的生活空間。60歲的退休生活未必需要昂貴的奢華項目，憑藉極致的熱情、嚴謹的計劃與持之以恆的堅持，一個普通人的興趣同樣能在銀幕前書寫出不平凡的世界紀錄。

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