3歲足球神童「球技太超班」遭投訴報警　警察到場都看傻眼｜有片

佛羅里達州一名年僅3歲的足球小神童，近日因為在比賽中表現太出色，竟然引發了一場令人難以置信的爭議。男孩的父親憤怒地表示，兒子因為球技太好、長時間控球、不肯把球傳給其他隊友，遭到其他家長投訴。更誇張的是，現場一名聯賽工作人員竟然報警，最終警察趕到球場處理糾紛。



這段視頻隨後在社交媒體上瘋傳，引發大量網友熱議。這名3歲男孩名叫Nevada，雖然年紀小，卻已經是一名小有名氣的足球神童，在TikTok上擁有超過40萬粉絲。

3歲Nevada（Instagram@nevadaney10）

佛州3歲足球神童Nevada因為「踢得太好」 竟被其他家長投訴 警察趕到現場也只能「哈哈哈」：

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從網上流傳的比賽視頻可以看到，Nevada在佛州Winter Park舉行的i9 Sports青少年足球聯賽中表現相當搶眼。他能夠熟練帶球突破對手，並不斷射門得分。面對同齡小球員，Nevada展現出了明顯的技術優勢。然而，正是這樣的表現，卻引發了爭議。

據男孩父親描述，其他家長對Nevada在比賽中長時間控球、其他小孩子搶不到球，當然Nevada也不願傳球給隊友等等行為感到不滿，最終有人向聯賽工作人員投訴。隨後，警察竟然真的趕到了現場。

男孩父親一邊拍攝警察抵達的畫面，一邊憤怒地說道：

他們竟然因為一個3歲孩子踢球太厲害，就報警了！他們報警，就因為一個3歲的孩子控球時間太長，其他孩子根本搶不到球！

事情並沒有隨着警察離開而結束。Nevada的家人隨後再次在社交媒體上發帖，聲稱孩子已經被聯賽除名。家人還公布了一張據稱來自i9 Sports的電子郵件截圖，顯示他們參加的「2026年秋季聯賽」費用已經獲得退款。隨着事件持續發酵，Winter Park警方也證實，警察確實曾被叫到這場兒童足球比賽現場。

警方向《每日郵報》確認，報警電話是由聯賽一名工作人員撥打的，理由是球場上發生了「糾紛」。警員抵達後，認定這屬於民事糾紛，並沒有採取進一步執法行動。警方還表示，現場家長配合警察處理，隨後離開球場，沒有再發生其他事件。

對於孩子的球技，警察也只能哈哈哈......面對越來越大的輿論壓力，涉事青少年體育機構i9 Sports也發表了正式聲明。該機構表示，已經注意到外界對當地一場比賽事件的關注，並且非常重視有關投訴。

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「我們非常重視每一名兒童及其家庭受到尊重的權利，以及他們的身心健康。」機構表示，已經主動聯繫涉事家庭，並展開內部調查，包括與相關人員交談，以進一步了解事情經過。同時，i9 Sports強調，在調查尚未完成之前，不會對事件原因作出猜測，也不會傳播未經證實的訊息。

這起事件甚至引起了美國知名兒童節目主持人、網絡紅人Ms. Rachel的關注。在Instagram上擁有約600萬粉絲的她，公開表達了自己的憤怒。「我氣壞了！」她呼籲體育界人士站出來，為這個孩子提供更多機會和支持。Ms. Rachel還公開邀請Nevada參加自己的節目，展示他的足球天賦。「我們非常希望邀請他來我們的節目，展示他驚人的球技。我需要體育界的人站出來支持他。」

至於這個3歲的小傢伙是不是真的如爸爸說的踢得那麼好，大家看看呢？

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