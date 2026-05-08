英國五旬漢化身火人　繩綁下體強行拖拉兩噸重警車　痛極呼籲防癌

英國一名男子近日完成一項瘋狂挑戰，他不但用生殖器拖動汽車，還是在身上著火的狀態下完成，這麼做全都是為了提升民眾對攝護腺癌的關注。



據《紐約郵報》（New York Post）報導，4月30日，50歲的史蒂芬森（John Stephenson）在英國西約克郡哈利法克斯（Halifax）一條住宅街上，成功拖行一輛重達2噸的雷諾Clio RS警車約40米。更驚人的是，他當時身上還點著火，整個畫面讓圍觀居民都看傻了眼。

據當地報導指出，史蒂芬森用繩索將車固定在自己的生殖器上，硬生生把車往前拉。他事後坦言「真的非常痛」，但也半開玩笑地說：

還好一切都還完好無缺。

育有三個孩子的史蒂芬森其實本來就是「特技老手」，他練過武術、當過徒手拳擊選手，過去也曾靠睪丸拖車，甚至表演過「頭部著火拖車」。這次他決定挑戰「升級版本」，直接結合生殖器拖車和著火拖車，畫面非常瘋狂。

史蒂芬森John Stephenson過去也曾靠睪丸拖車，甚至表演過「頭部著火拖車」。這次他決定挑戰「升級版本」，直接結合生殖器拖車和著火拖車，畫面非常瘋狂。（John Stephenson）

史蒂芬森表示，攝護腺癌是男性常見癌症之一，但初期幾乎沒有明顯症狀，因此許多人等到發現時已錯過黃金治療期。他希望透過這種極端方式，讓更多男性願意正視健康。

除了宣導攝護腺癌，他也替英國慈善機構募款，幫助癌症兒童家庭。雖然許多人認為他的行為「根本瘋了」，但史蒂芬森說自己只是喜歡挑戰，能夠因此幫助他人，讓他覺得自己的挑戰很有意義。

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