27歲網紅「瘋狂小馬哥」直播打PK　被罰狂飲20瓶酒　中途倒下猝死

貴州省畢節市27歲抖音（內地版TikTok）網紅「瘋狂小馬哥」，11月8日與其他博主直播連線「打PK」（PK賽）時，被對方要求飲下20瓶烈酒作懲罰，飲到中途突然倒下，家屬於11月11日發訃聞證實其死訊，並闢謠指網傳他因挖蟻窩被紅火蟻螫死，純屬不實謠言。



「瘋狂小馬哥」的母親表示，她事前完全不知道兒子在做危險直播。當地政府證實公安已介入調查，家屬擬辦妥後事後向對方主播及平台追責。事件亦再次暴露直播演算法誘導自虐式挑戰，以及主播利用暗語去規避AI審核的監管漏洞。



貴州省畢節市27歲抖音網紅「瘋狂小馬哥」，11月8日與其他博主直播連線「打PK」時，被對方要求飲下20瓶烈酒作懲罰，飲到中途突然倒下，其後證實死亡。（微博@《新京報》影片截圖）

「瘋狂小馬哥」的家屬於11月11日發訃聞證實死訊，並闢謠指網傳他因挖蟻窩被紅火蟻螫死說法不實。（網上影片截圖）

直播PK被罰飲20瓶酒 飲至中途倒下

根據《新京報》報道，「瘋狂小馬哥」生前常在短片平台發布「挖蟻窩」、「摘馬蜂窩」等戶外冒險影片累積關注，因此死訊傳出後，網上一度流傳他遭紅火蟻螫傷致死。

「瘋狂小馬哥」生前常在短片平台發布「挖蟻窩」、「摘馬蜂窩」等戶外冒險影片累積關注。（抖音@小鵬哥）

酒還未飲完，人就沒了。 「瘋狂小馬哥」妹妹訴說

「瘋狂小馬哥」的胞妹於11月11日公開澄清該說法不實，指事發當日哥哥正與其他主播進行直播連線「打PK」，按規則落敗方須接受飲20瓶酒的懲罰。為免失信於直播間觀眾，哥哥一瓶接一瓶猛灌，結果飲到一半便突然倒下，胞妹悲痛表示「酒還未飲完，人就沒了」，送院搶救後證實不治。

小馬哥的胞妹指事發當日哥哥正與其他主播進行直播連線「打PK」，按規則落敗方須接受飲20瓶酒的懲罰。（微博@《新京報》影片截圖）

胞妹悲痛表示「酒還未飲完，人就沒了」，哥哥送院搶救後證實不治。（微博@《新京報》影片截圖）

獨居母親不知情 公安已介入調查

據報道，「瘋狂小馬哥」的父親去年已因病離世，母親獨居且身體狀況欠佳，事前完全不知道兒子長期從事這種以傷害身體博取流量的高危直播。

「瘋狂小馬哥」的母親獨居且身體狀況欠佳，事前完全不知道兒子長期從事這種以傷害身體博取流量的高危直播。（微博@《新京報》影片截圖）

「瘋狂小馬哥」的母親獨居且身體狀況欠佳，事前完全不知道兒子長期從事這種以傷害身體博取流量的高危直播。（微博@《新京報》影片截圖）

「瘋狂小馬哥」的胞妹表示，家人目前正全力處理哥哥的身後事，待相關事宜告一段落後，將聘請律師追究當時連線施壓的對方主播及相關直播平台的法律責任。織金縣牛場鎮政府已向媒體證實事件屬實，當地公安機關亦已介入處理，具體死因及直播互動細節有待官方調查結論。

「瘋狂小馬哥」的胞妹表示，待相關事宜告一段落後，將聘請律師追究當時連線施壓的對方主播及相關直播平台的法律責任。（微博@《新京報》影片截圖）

懲罰式PK早有先例 監管規則惹質疑

這類悲劇並非首次發生。早於2023年5月，內地網紅「三千哥」（本名王某豐，終年34歲）同樣在直播PK中連灌4瓶白酒（約4斤烈酒）後暴斃。《網絡主播行為規範》早已明確禁止宣揚酗酒等誘導不良嗜好的內容，中央網信辦今年7月亦展開「清朗·網絡娛樂多人團體直播（團播）亂象整治」專項行動，打擊帶有人身侮辱性質的懲罰及危險動作，但20瓶酒的懲罰仍能在直播畫面全程執行直至出事，反映平台的實時巡查與斷播機制再度失效。

據《中國藍新聞》引述法律界人士指出，若連線主播明知過量飲酒風險仍言語激將施壓，須在過錯範圍內承擔民事賠償責任；而平台若未及時發現並干預，亦可能須承擔相應的連帶或補充責任，具體劃分有待警方調查結論。



據《中國藍新聞》引述法律界人士指出，具體的責任劃分有待警方調查結論。（微博@《縱覽新聞》影片截圖）

演算法推送機制誘導自虐 主播用暗語避開AI審核

此類高危直播屢禁不止，源於平台流量吸金機制與主播規避審核的雙重因素。在直播演算法邏輯下，PK連線的課金（打賞）熱度、互動頻率與觀眾停留時長直接決定推送機制比重，變相誘導中小型主播以自虐式懲罰換取關注。部分主播為逃避系統監管，進行飲酒挑戰時會刻意撕去酒瓶標籤、將白酒倒入礦泉水瓶，並在對話中以「飲水」、「飲料」等暗語代稱，導致平台的AI視覺識別與語音監測系統未能及時觸發酗酒預警及強制斷播，最終釀成悲劇。

「瘋狂小馬哥」生前常在短片平台發布「挖蟻窩」、「摘馬蜂窩」等戶外冒險影片累積關注，因此死訊傳出後，網上一度流傳他遭紅火蟻螫傷致死。（微博@《縱覽新聞》影片截圖）

短時間狂飲大量烈酒如自殺

從臨床醫學角度而言，短時間內狂飲大量烈酒如同自殺。人體在極短時間內湧入大量乙醇，胃部與小腸黏膜會迅速吸收，使血液酒精濃度快速飆升至致死閾值。一般來說，血液酒精濃度超過0.4%即達深昏迷及致死水準。這種高濃度衝擊會迅速穿透血腦屏障，直接深度麻痹延髓中的呼吸與血管運動中樞，引發急性呼吸循環衰竭。嚴重醉酒者更會因咽喉保護反射完全喪失，極易因嘔吐物倒吸入氣管而導致窒息，或者誘發致死性室性心律不整、急性出血壞死性胰臟炎。