女遊客露營直播洩行蹤　陌生男深夜開燈播歌滋擾兼襲警遭行拘20天

趙女士近日在山西平遙古城景區湖邊露營並直播，一名陌生男子竟憑直播畫面鎖定確實位置，在深夜期間不僅藉故搭訕「送茶水零食」，之後更開車頭遠光燈（高燈）直射帳篷，並大聲播放音樂滋擾。警方接報到場後，該男子非但拒絕離開，更襲警阻礙執法。警方今日（10日）通報，涉案男子閆某因滋擾他人生活及阻礙執法，被處以行政拘留20日。



《時速新聞》報道，11月7日，趙女士獨自在山西平遙古城景區湖邊露營，並開直播分享露營的風景。一名陌生男子憑藉直播畫面的環境特徵，識別出露營地點，並鎖定她的帳篷。

趙女士稱，該男子深夜主動靠近帳篷，以「送茶水和零食」搭訕；凌晨3時，對方更駕車停在帳篷正對面，長時間開遠光燈直射帳篷並大聲播放音樂，刻意製造噪音滋擾。面對男子接連不斷的異樣舉動，趙女士果斷報警求助。警方到場後，該男子非但不配合，還踢傷民警甚至躺地耍賴阻礙執法，最終被民警帶回派出所。

趙女士透露，警方在男子手機內查獲大量不良內容，同時發現他有同類滋擾他人的過往記錄。

閆某因滋擾他人生活及阻礙執法，被處以行政拘留20日。（平遙警事）

11月10日，山西平遙警事通報，11月8日凌晨3時許，違法行為人閆某無故滋擾在帳篷內休息的遊客趙某，趙某多次勸阻，但閆某拒不停止滋擾行為，趙某隨即報警求助。接報後，民警到場對閆某展開盤問調查，期間閆某拒不配合民警正常執法工作，肆意阻礙民警執行職務。

依據《中華人民共和國治安管理處罰法》相關規定，平遙縣公安局對閆某滋擾他人生活、阻礙執法兩項違法行為分別裁定、合併執行行政拘留20日。目前，閆某已被投送晉中市拘留所執行拘留。