西九M+博物館男女不雅影片瘋傳！伸手入褲邊行邊摸　身份曝光更誇

公眾地方不應作出猥褻行為。本港社交平台Threads瘋傳多段影片，西九文化區M+博物館內有男女當眾作出不雅行為，其中男子把手伸進女伴短褲內撫摸臀部，且邊行邊摸，畫面令人咋舌，目擊者直斥「呢位先生係咪咁緊火」。



影片震撼網民，批評該對男女離譜，「黐線」、「好唔尊重個女人」，又呼籲報警處理，「公眾地方作出猥褻行為」。另有網民認出該對男女是「慣犯」，身份為曾在網絡上引起公憤的外籍男子及華裔女子，常在街上作出不雅行為，且行為更誇張。



Threads瘋傳多段影片，西九文化區M+博物館內有男女當眾作出不雅行為。（Threads@locobike.is.fun）

有網民近日在Threads發布多段影片，顯示西九文化區M+博物館內有男女作出不雅行為，且「邊行邊摷」，他對此大感不滿，「呢位先生係咪咁緊火，喺M+摷足咁耐，仲要邊行邊繼續摷」。

【影片直擊】西九M+博物館男女伸手入褲邊行邊摸 目擊者：係咪咁緊火

從影片看到，M+博物館內當時人來人往，但有1名穿深色短袖上衣男子參觀時，一直把手伸進旁邊女伴的短褲內撫摸臀部，而且眾目睽睽下邊行邊摸，直走、轉彎也沒有把手伸出來，女伴則未見有顯著反抗動作。

男子參觀時一直把手伸進旁邊女伴的短褲內撫摸臀部，而且眾目睽睽下邊行邊摸。（Threads@locobike.is.fun）

男子參觀時一直把手伸進旁邊女伴的短褲內撫摸臀部，而且眾目睽睽下邊行邊摸。（Threads@locobike.is.fun）

男方更在撫摸女伴臀部情況下，笑着與另一名女子聊天，若無其事，畫面震撼。

男方在撫摸女伴臀部情況下，笑着與另一名女子聊天，若無其事。（Threads@locobike.is.fun）

男方在撫摸女伴臀部情況下，笑着與另一名女子聊天，若無其事。（Threads@locobike.is.fun）

網民揭男女為「慣犯」：曾轉戰尖沙咀街頭及港鐵

事件於網絡廣泛流傳後，有網民認出該對男女是「慣犯」，不少人分享影片顯示他們曾在港鐵站及車廂內公然撫摸下體私處，「真係好誇張，未上地鐵前，直頭摷緊前面」；在街上走路時也會邊行邊伸手入裙摸臀部，「星期六喺尖沙咀都撞到佢哋，外籍人士加1個華裔女子」。

1名穿吊帶背心、黑絲（黑色絲襪）及超短裙的女子，坐在男子大腿上，男子則把右手從後放進女子短裙內，不斷有動作。（Threads@eliza._.823）

有更多目擊者分享不同角度相片或影片，指該對男女上車前曾撫摸下體私處。（Threads@cyleeeeeeeee）

有目擊者認出該對男女是「慣犯」，在街上走路時也會邊行邊伸手入裙摸臀部。（Threads@meanjerrr）

網民批離譜：有冇尊重過其他人？

其他網民看後紛紛批評該對男女離譜，認為應報警：

「黐線，都幾恐怖」



「行為藝術？」



「都幾唔尊重個女人」



「好嘔心。有冇尊重過其他人？



「其實足夠報警，公眾地方作出猥褻行為」。



「原來係慣犯，前幾個月見到個post話摷緊，但估唔到摷到而家都仲摷緊」



公眾地方猥褻刑罰是什麼？

根據《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款（2,000元）及監禁6個月。

另外，根據《淫褻及不雅物品管制條例》（第390章）第21條，任何人如在香港發布淫褻物品，不論是否知道該物品是淫褻物品，均屬犯罪。一經定罪，最高可判處罰款100萬元及監禁3年。如相關社交媒體或即時通訊群組的伺服器設於香港，亦受規管。