乘搭港鐵不應作出不雅行為。本港社交平台Facebook瘋傳影片，指港鐵車廂內有1對男女學生當眾親熱，其中女學生多番伸出舌頭舔男方耳朵，更環抱男學生，旁若無人，畫面令人咋舌。不過男方擰頭望一望女方後，仍然保持「翹腳抱腿」姿勢「不動如山」，似乎未有受到影響。



影片震驚網民，批評該對男女學生行為離譜，「不堪入目」、「世風日下」；也有不少網民「錯重點」，認為男方反應相當「霸氣」。不過亦有網民質疑事件真偽，懷疑是AI影片。



Facebook瘋傳影片，指港鐵車廂內有1對男女學生作出不雅行為。（Facebook影片截圖）

有網民早前在Facebook發布影片，並在畫面寫上「Hong Kong MTR」，稱港鐵車廂內有1對男女學生當眾作出不雅行為，留言問「Kamu Gatel（你心癢嗎？）」。

【影片瘋傳】港鐵男女學生車廂舔耳親熱 女方攬頸環抱男方

影片長15秒，看到車廂內有1對穿校服的男女學生坐在靠近扶手玻璃座位，其中男方「翹腳抱腿」望着前方，女方則攬頸環抱男方，並貼近頭部伸出舌頭舔男方耳朵數秒。男方察覺有異，擰頭望向女方，女方停下動作，而男方一直保持「翹腳抱腿」動作，「不動如山」。隨後雙方交談狀甚親密。

女方攬頸環抱男方，並貼近頭部伸出舌頭舔男方耳朵數秒。（Facebook影片截圖）

女方攬頸環抱男方，並貼近頭部伸出舌頭舔男方耳朵數秒。（Facebook影片截圖）

（Facebook影片截圖）

當時車廂內有多名乘客，坐在2人旁邊的乘客，一度望向2人作出藐視神情。

網民看過影片指摘該對男女學生行為離譜，但也有不少網民「錯重點」關注男方反應。（Facebook影片截圖）

網民批離譜 男學生霸氣反應成焦點

網民看過影片感到震撼，指摘該對男女學生行為離譜，但也有不少網民「錯重點」，認為男方反應相當「霸氣」：

「不堪入目」



「世風日下」



「回家或酒店」



「震碎三觀」



「採耳啫」



網民質疑AI製作影片

不過亦有網民認為不應公審，另有網民質疑影片真偽，懷疑是AI製作。

Google Gemini列影片2疑點

根據AI工具Google Gemini分析，影片中女孩頭部靠向男孩以及轉頭的動作，呈現出類似「流體」或「漂浮」的滑動感，缺乏真實人體骨骼和肌肉牽引的物理真實感，且女孩將臉轉向鏡頭時，五官疑出現扭曲、位移和融化感，認為這段影片有可能是由AI生成。

公眾地方猥褻刑罰是什麼？

根據《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款（2,000元）及監禁6個月。

另外，根據《淫褻及不雅物品管制條例》（第390章）第21條，任何人如在香港發布淫褻物品，不論是否知道該物品是淫褻物品，均屬犯罪。一經定罪，最高可判處罰款100萬元及監禁3年。如相關社交媒體或即時通訊群組的伺服器設於香港，亦受規管。

（資料圖片）

港鐵範圍作出不雅行為可罰款5,000元

而根據《港鐵附例》第28H條，不得使用任何威脅性、粗穢、淫褻或使人反感的言語，或鬧事、行為不檢、行為不雅或作出使人反感行為，違者最高可罰款5,000元。