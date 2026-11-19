台灣發生懷疑連環性侵案，女受害人不堪受辱輕生不治！台北1名在酒店工作的女子，於2023年上班期間，遭到常客性侵後，經幹部安撫後換了另1組客人，幹部卻趁新客人酒醉不支之際，在包廂內性侵該女子。受害人3小時內連續2次受辱，事後崩潰提告，2個月後服藥輕生，在丈夫面前昏睡3天後離世。丈夫被指放任妻子昏睡3天身亡，被判過失致死罪名成立，判囚1年2個月。



母親整理遺物時，從女兒通訊對話紀錄中驚悉遭性侵情況，悲憤代女出庭舉證。台北地檢署重啟調查，以涉嫌強制性交罪名起訴該2名涉案男子。



受害人3小時內連續受辱2次，事後崩潰提告，2個月後服藥輕生。（AI生成圖片）

台媒今年11月報道，事發於2023年1月，受害人在酒店包廂遇到1名不時毛手毛腳的常客，於是躲入廁所傳送訊息向經紀人求救，但該名常客用硬幣扭開隔間門鎖，闖入廁所向她性侵得逞。工作人員將受害人救出後，酒店幹部稍加安撫，便安排她轉到另1間包廂工作。豈料酒店幹部見到新客人酒醉不支，竟在包廂內性侵受害人。

受害人在3小時內受辱2次，崩潰跑出包廂，取消和友人的約會，並到警局報案驗傷，案件由地檢署跟進。酒店員工出庭作證時僅稱當時客人只是手腳不守規矩、有不當肢體接觸。檢方後續傳喚受害人到案說明，始知她已於事發2個月後服藥輕生，並在丈夫面前昏睡3天不治，檢察官只能在同年以證據不足等理由，不起訴2名涉案男子。

受害人母親查看女兒的手機，才發現女兒生前經常向其他人訴說遭性侵的痛苦，母親悲憤將手機呈交到地檢署當作證據。（AI生成圖片）

受害人母親原本只是從司法信件得知女兒生前似乎有官司，查看其手機才發現女兒生前經常向其他人訴說遭性侵的痛苦，母親悲憤將手機呈交到地檢署當作證據。地檢署經了解後，撤銷原本的不起訴處分，檢察官更多次和受害人母親釐清案情，根據新證據，找到多名證人，加上酒店閉路電視、受害人下體挫傷報告，以涉嫌強制性交罪名起訴2名男疑犯。

檢察官以涉嫌強制性交罪名起訴2名男疑犯。至於受害人丈夫被指放任妻子昏睡呻吟3日身亡，錯過救命機會，已被法院裁定過失致死罪名成立，判囚1年2個月。（AI生成圖片）

至於受害人丈夫被指放任妻子昏睡呻吟3天後身亡，錯過救命機會，已被法院裁定過失致死罪名成立，判囚1年2個月。

有多年承辦婦幼案件的檢察官向台媒表示，一般而言，性侵案受害人容易陷入負面情緒，克服內心折磨是一段辛苦歷程，受害人可以向113防暴專線、家防中心、性侵害創傷復原中心求助，切勿輕易放棄寶貴生命，「只要記得一件事，有每天睜開眼睛，好好呼吸，好好吃飯，就是最勇敢的表現」。

（ETtoday新聞雲）

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