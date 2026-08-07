德33歲女遭囚虐4個月！性侵、暴打逼食糞　半裸綁露台被鄰居揭發

德國北萊茵威斯特法倫州小城索斯特發生1宗震驚社會的極端殘酷虐待案。德國一住戶於2025年11月3日深夜，驚見隔壁別墅露台上有1名半裸且被綁女子，鄰居見狀隨即報警，警方抵達現場後破門而入，第一時間將受害女子送往醫院治療。



據悉，受害者是1名現年33歲無家可歸女子，涉案嫌犯於2025年7月以提供食物與臨時住所為誘餌，將無家可歸的受害女子誘騙至該處住宅，之後幾個月受害女子在住宅地下室內遭到非人虐待，不僅遭受頻繁性侵，更被多次拳打腳踢、強迫食用糞便。阿恩斯貝格檢察署已正式起訴4名涉案人員，案件預計於今年10月開庭，預計審訊程序將進行12庭次。



德國一鄰居於2025年11月3日深夜，驚見隔壁別墅露台上有一名半裸且被綁女子。（WDR）

鄰居深夜驚見隔壁露台出現1名半裸遭綁女子

據外媒綜合報道，事發於2025年11月3日深夜，索斯特1名住戶驚見隔壁別墅的露台上，有1名半裸、全身被繩索綑綁且已失去意識的女子，鄰居見狀隨即報警，警方趕抵現場破門而入，第一時間將受害女子送往醫院搶救。

據悉，受害女子現年33歲，涉案嫌犯於2025年7月以提供食物與臨時住所為誘餌，將無家可歸的受害女誘騙至該處住宅，隨後在7月至11月期間，受害女被囚禁在地下室，不僅遭受頻繁性侵，更被多次拳打腳踢、強迫食用糞便，嫌犯甚至使用高壓水槍噴射受害女身體，造成其身體出現劇烈疼痛與嚴重瘀傷。

涉案嫌犯於2025年7月以提供食物與臨時住所為誘餌，將無家可歸的受害女誘騙至該處住宅，之後幾個月受害女在住宅地下室內遭到非人虐待，不僅遭受頻繁性侵，更被多次拳打腳踢、強迫食用糞便。（WDR）

女子受害期間附近無任何住戶聽見求助聲

受害女在醫院經歷了長達數月的治療才撿回性命，調查人員指出，她可能出現了「斯德哥爾摩症候群」，患上這種病症的患者會對施暴者產生情感依附，加上臨近寒冬，受害女極度擔心逃跑後會無家可歸被凍死，所以遲遲未逃脫。辦案人員表示「受害女性被當成奴隸關押在地下室，所有可以想像到的事都對她做過，甚至造成永久毀容」。

據報道，在女子受害期間，附近竟無任何住戶聽見求助聲，鄰居貝克（Miriam Becker）表示「我非常震驚，作為鄰居，我們竟然沒有注意到發生了什麼事」，亦有鄰居對媒體透露「她一定被下藥了」。

據悉，在女子受害期間，附近竟無任何住戶聽見求助聲。（shutterstock）

主謀年僅29歲 4人被控強姦及剝奪自由等重罪

阿恩斯貝格檢察署已正式起訴4名涉案男子。被告年齡介乎16歲至29歲，均為德國籍，其中1名29歲男子為本次案件主謀，他與另1名成年男子已被收押候審，其餘2名涉案者則為16歲與17歲的未成年人。檢方對4人以「不同參與程度」起訴多項重罪，包括危險身體傷害、共同身體傷害、強姦、強迫及非法禁錮等。

案件已定於2026年10月在阿恩斯貝格地區法院（Arnsberg Regional Court）正式開庭，預計審訊程序將進行12庭次。

（综合）

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好人好事！有港男在大欖隧道轉車站遇到有女士暈倒，現場眾人紛紛上前協助，他負責報警和救護員聯絡、有人上前扶起暈倒女士、有人亦自願留在原地，陪伴對方等候救護員。他之後因趕乘巴士，便留下聯絡電話，而其他途人事後亦致電，告知女士已被送上救護車，令他放心。



樓主透過事件，大讚港人的人情味和效率，「大家互相補位，仲要全部都係自動波，盡在不言中」，認為茫茫人海有這種守望相助精神很難得。有網民亦表揚現場施援手的乘客，「其實香港人真係好有愛」、「雖然近年大家個樣係冷漠咗，但我相信香港人嘅內心係不變嘅」。



有女子在大欖隧道轉車站暈倒，附近乘客即時施以援手，目擊港男感動分享事件，讚揚港人的人情味。（「threads@jarkrong」圖片）

大欖隧道轉車站遇女子暈倒 目擊港男即報警

該港男在threads帳號「jarkrong」發帖並上傳照片，指日前早上在大欖隧道轉車站趕搭巴士期間，發現有女子暈倒地上，他指當下「內心掙扎應唔應該上前關心」，同時亦擔心「有無伏？」但他之後和相中金髮女士「眼神交流」過後，決定致電999報警求助。

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