炎炎夏日，最適合去山上消暑、去海邊玩耍或者是去河邊露營戲水了，但在上一個世紀的1999年，卻有一群人因為去河邊露營戲水而丟了性命。但神奇的是，大眾風向幾乎沒有對這群受難者感到哀傷或是同情，在遭難事故中實屬罕見，今天，就讓我們一起來看看這起「玄倉川水難事故」吧。



本應快樂的露營行程，殊不知危險悄然逼近

1999年8月13日，有幾個家庭趁著盂蘭盆節連假帶小孩舉辦了一場共25人的大型露營團，他們全都任職於橫濱市內的一間廢棄物處理場。他們選擇位於玄倉水庫下游的玄倉川紮營，由於當時盛行「汽車露營」，再加上正值「英仙座流星雨」的時期，當天的玄倉川一帶有著約50頂帳篷。

當年的事發現場（東京新聞）

但由於正值夏季，天候狀況也不穩定，眼見當天雨勢沒有停歇，深怕有甚麼意外的水庫方也來到玄倉川現場呼籲水位上升的危險，並勸誡眾人先行避難。大部分遊客都聽從警告而先行離開，但這群人卻沒有聽從勸誡，而持續待在原地露營，其中，有4人由於只玩一天，在晚上7點先行離開。

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警方多次警告無果，露營團因輕忽而丟了性命

到了晚間7點35分，由於雨勢越來越大，位於玄倉川5公里的玄倉水庫也響起了洩洪警告，水庫方的員工也再次來到現場進行勸誡，要求他們盡快終止露營，但仍然遭到眾人的無視。在這之後，水庫管理方找來了警察一同進行勸誡，但只有3人選擇撤離，其餘的18人依然選擇無視。

翌日清晨6點35分，玄倉水庫正式開始洩洪，在早上8點半時，洩洪的水已經淹過了膝蓋，這時露營的眾人才終於發覺大事不妙。儘管先行離開沙洲的3人叫來救助隊，但由於河水已經過於湍急，營救行動的效果有限，眾人受困在溪中的畫面就這樣透過媒體轉播流傳至全日本，直到他們被河水沖走，其中有5人由於運氣好而被沖到了岸邊，剩餘13人則都被沖下了立間攔沙壩，就此罹難。

日本消防局和自衛隊展開救援行動，營救被洪水沖走並緊緊抓住對岸懸崖的露營者。（47News）

事故造成的衝擊與改變

這起事故對日本社會造成了衝擊，尤其是河流水位越漲越高，遭難者被湍急的河水沖走的場面全部被媒體拍下，也帶給大眾極大的震撼。由於媒體重點報道遭難者不聽勸告，也不考慮天氣狀況，所以大眾對遭難者更多的是指責而非同情，除此之外，也有些人提出警方不應該只是勸告，而應該執行強制撤離的意見。

事故過後，當時的建設省河川局與各地自治體針對類似河川的利用與問題展開了討論與研究，東京消防廳為因應類似事故，也成立了急流救援隊。除此之外，日本氣象廳也在事故後廢除熱帶低氣壓與颱風的「弱」、「小型」等字眼，以免民眾對天氣情況有所誤解，造成無可挽回的後果。

儘管上游的警察和水壩官員發出警告，露營者仍冒著暴雨繼續露營。整個事件由電視直播，震驚日本全國。（X@GreaterKanagawa）

出門遊玩，應當留意自身安全

出門遊玩，接近大自然固然快樂，但在快樂之上仍應注意人身安全，不論是天氣或者是地點，甚至是來自他人的勸誡，都應該多加思考，而非被快樂沖昏了頭，而讓自己回不了溫暖的家。

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