100名學生海難溺亡慘劇！日本紫雲丸事故改寫歷史　游泳成必修課

身為海島國家的日本，在國中小階段，都有將游泳課程列入必修，這項制度已經實施了長達五十多年，可以說是日本人的共同記憶。



然而，在這項制度背後，其實有著一起悲傷的事故，也是因為這起事故，改變了日本的游泳教育，今天，就讓我們一起來看看這起慘痛的「紫雲丸事故」吧。

濃霧導致能見度不佳，兩艘船隻劇烈衝突

紫雲丸是日本國鐵從岡山縣至香川縣的接駁船，由於二戰期間大量船隻遭盟軍擊沉，為了應付大量的交通需求，因此建造了三艘可以搭載火車的聯絡船，紫雲丸就在這樣的背景下於1947年下水。

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然而，這艘紫雲丸就像是受到詛咒般，在短短五年間就發生了四次事故，儘管如此，當時的日本正處於戰後物資貧乏，只能將紫雲丸進行數次修理後繼續使用，直到最嚴重的第五次悲劇發生為止。

1955年5月11日，日本氣象廳對瀨戶內海發布了濃霧警報，但在早晨6點40分，紫雲丸的中村正雄船長認為天氣尚可接受，仍然決定帶著781名乘客出航，這之中包括了正在進行畢業旅行的多名學生。

10分鐘後，瀨戶內海便起了濃霧，視野僅僅只剩100米，另一艘貨船第三宇高丸在雷達上發現了紫雲丸，為了避開衝擊而選擇調整方向，並在左舷方向聽到汽笛聲後加速前行，然而，紫雲丸卻在這時候突然向左掉頭，儘管第三宇高丸緊急轉向，但已經來不及了，兩艘船發生了劇烈衝突。

因慌亂而難以迅速撤離，學生罹難人數高達100人

隨著重大的碰撞聲，紫雲丸右舷的機艙發生爆炸，大量海水瞬間湧入機艙，儘管船員試圖關閉防水門，卻因為停電而無法關閉，只得放棄選擇避難。第三宇高丸見狀況不對，連忙用船身抵住紫雲丸，並協助船上的乘客避難，但許多的學生因為慌亂而難以迅速撤離，再加上不會使用救生衣或是來不及穿上救生衣便被拋入海中，進一步擴大了傷亡。

7點2分，紫雲丸在船員搶救無果下向左側翻並且沉入海中，中村船長在駕駛艙待到了最後一刻，並與紫雲丸一同沉沒。根據統計，這次海難共造成168名乘客死亡，其中包括100名學生，是日本戰後最嚴重的海難事故之一。

慘痛的海難事故，成為游泳必修的契機

事故過後，神戶海難審判廳很快針對這起事故展開調查與審判，根據調查，此次碰撞事故被認為主因是出自紫雲丸的突然向左轉向，但由於船長中村正雄身亡，已難以得知轉向的動機。

這起事件讓日本國鐵決定停止透過接駁船運送車廂的做法，海上保安廳也提升了勸阻航行的標準，但由於瀨戶內海在濃霧期間濃霧頻繁，使得當地運輸造成影響，也間接促成了瀨戶大橋的建設。

這起事故也讓日本社會開始檢討起學生的游泳能力，就在事件的兩個月後，又發生了另一起「橋北中學校水難事件」，讓日本政府決定改善游泳教育。

1961年，日本政府制定了《體育振興法》，在各級中小學校興建游泳池以及將游泳課列入中小學必修等等措施，希望能從小培養日本人民的游泳技能，以避免重蹈過往的悲劇。

「紫雲丸事故」改變了日本社會

「紫雲丸事件」是一起悲慘的事故，卻也是日本社會重大的轉折點，它成了日本政府重視游泳教育的契機之一，也讓日本人每年的水難受害人數大幅下降，對於日本有著不可磨滅的影響，希望受害者們看到這些，也能夠因此安息在那片寧靜的海洋之中吧。

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