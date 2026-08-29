106人困「煉獄車廂」活活燒死　使日本改善電車安全的櫻木町事故

我們對於日本大眾交通的印象，大部分都抱有很高的信賴感，安全與安心似乎是屬於他們的代名詞，但是，這些安全信賴的環境背後，往往有著先人的血與淚。



1951年，在橫濱發生了一起嚴重的電車事故，促使日本改善了安全相關的設計與法律，甚至一次更換了大部分的車型，今天，就讓我們來看看這起「櫻木町事故」吧。

【櫻木町事故】1951年，橫濱一輛電車車廂意外起火，乘客卻無法逃走，造成106人死亡及92人受傷的慘劇。（Youtube@鉄道の参考書）

更多「櫻木町事故」的相關圖片（慎入）：

+ 1

一時疏忽落下的扳手，卻導致了重大的意外

1951年4月24日下午1點38分左右，一班東海線本線支線（今根岸線）從赤羽站出發的下行線電車正好經過了櫻木町站，與此同時，櫻木町站反方向的上行線路正好在進行電線的維修。突然，維修工因一時不慎沒有握緊扳手，讓他落至了地面，而正在維修的輸電線也因此垂落下來，從反方向而來的電車也在駕駛沒有注意到電線垂落的情況下經過並進入上行線，集電弓也因此觸碰到了垂落的電線。

發覺大事不妙的駕駛長，連忙收起了集電弓，沒想到集電弓在接觸到車頂時卻出現的短路，激起的電弧點燃了車頂的油漆，而底下的木製電車，也隨著火勢的蔓延而燃燒起來，並持續地點燃後面的車體。發現大事不妙的駕駛長，只得緊急切斷第三節與第四節車廂，讓第四節車廂後的乘客得以獲救，然而，前面的車廂就沒有那麼幸運了。

無法逃離的煉獄車廂

第一節車廂的車體在大火中熊熊燃燒，此起彼落的呼救與悲鳴響徹在午後的櫻木町車站，車站的人員試圖打開車廂的車門讓乘客逃生，但車門卻沒有辦法順利地開啟，電車設計的緣故，讓乘客不僅無法跳窗，更無法逃往其他車廂，第一節車廂就這樣成為一座難以逃脫的煉獄。

隨後，消防隊終於趕到現場並且撲滅了火勢，但第一節車廂早已經完全燒毀，第二節車廂也幾乎燒掉了一半，根據後續的統計，這起意外造成了106人死亡以及92人受傷，讓其成為了國鐵戰後五大事故的其中一員。

事故過後的檢討以及改善

事故過後，政府與國鐵也很快的展開檢討，並指出事故的肇因有很大一部分出在電車上頭。首先，當時所採用的63系電車屬於戰時的設計，而且省略了重要的安全零件或是使用劣質的易燃代用品，導致一瞬間燃燒的火勢完全無法撲滅，再來，由於玻璃強度不夠，導致車窗必須設計成中段固定的三段車窗，車廂之間不貫通，以及車門屬於內開式等等因素，才讓這次的事故傷亡慘重。

63系電車（wikipedia@spaceaero2）

國鐵很快採取了對策，他們在所有電車上明確標示緊急閥的位置，並同時改善了電車的設計，包括防火材料以及受電弓絕緣強化，各車輛間相互貫通等措施，這之後又繼續施行了車頂鋼板化和三段車窗的全段可動化，而這些改善行動僅僅只用了兩年，就套用到了現役的所有電車上，讓乘客能夠更加安心、安全的搭乘電車。

一切都是為了更安全的未來

「櫻木町事故」促進了電車的改進以及相關技術的進步，除了電車的大幅更新外，變電所也以此為契機開發了根據電流變化來檢測短路的裝置，事故的發生造就改善以及進步，而這一切，都是為了給每個乘客帶來更加安全且美好的未來吧。

延伸閱讀：2005年JR福知山線出軌事故：逾100人死 狂熱追求準時導致的悲劇

+ 12

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】