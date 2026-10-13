日本三河島事故　火車相撞出軌後竟再被另一列車撞飛　160人慘死

1962年5月3日，在東京發生了一起極為嚴重的鐵道事故，該事故不但造成了多達100人以上的死亡，更促使國鐵全線導入至今仍在使用的自動停車系統，對日本鐵道史造成了深遠的影響。今天，就讓我們來看看這起名列國鐵戰後五大事故之一的「三河島事故」吧。



因看錯號誌發生的脱軌事故 兩條鐵路皆無法通行

1962年5月3日晚上9點37分左右，一輛開往水戶的287次貨物列車在行經常磐線三河島站時，未遵守號誌燈而貿然前行進入了安全側線，因為煞車不及而造成了脱軌事故，最前頭的蒸汽機關車、油罐車以及煤水車就這樣因脱軌，擋住了下行方向的鐵道線路。

「三河島事故」示意圖（YouTube@ゆっくりなんでも見ていってね研究所）

隨後，一輛開往取手方向的2117H客運列車在途經事故地點附近時，因注意到了脱軌濺起的火花而緊急煞車，但最前頭的兩節車廂還是撞上了機關車以及煤水車而出軌，造成了25人受傷，並擋住了上行方向的鐵道線路。事故發生後，鐵路沿線的居民以及工作人員開始協助救援，無事的乘客也下車沿著鐵道向最近的車站前進，但操作號誌燈的站員因為忙著善後處理，也丟下了自己本來的工作，就這樣，更加嚴重的事故發生了。

「三河島事故」案發現場照片▼▼▼

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情報傳遞的延遲 導致小事故成為大災禍

9點43分左右，一輛開往上野的上行2000H客運列車正準備經過此處，這時，三河島站的號誌控制所才打電話通知南千住站的控制所通報脱軌事故，南千住站急忙打起紅燈，但為時已晚。以約時速80公里前進的列車因煞車不及撞上了脱軌的2117H客運列車，脱軌被擱置的兩節車廂因撞擊全毀，2000H列車的前五節車廂也因為撞擊而脱軌，第二節至第四節車廂甚至因為衝擊而掉下了路堤。

除了2000H客運列車的乘客以外，因前一班列車脱軌而走在鐵軌旁的乘客們也受到了波及，情況突然一發難以收拾，哀號聲迴盪在這天的三河島站旁，車站旁的住家被用作臨時收容所收容遺體。最終，這起事故造成了160人死亡以及358人受傷，可謂是一大慘事。

事故後檢討與安全改善

相關單位很快開始了肇因調查，根據調查，最初的貨物列車司機因為誤認號誌，因此越過了應該停下的位置，儘管進入了安全側線，但卻因為車速過快而導致脱軌發生，連帶也導致了2117H的事故。這之後，車站間的情報傳達出現了問題，本來有約6分鐘的時間可以阻擋列車進站，但卻因為情報的延誤，未能使第三輛列車及時停止，讓本來只有25人受傷的事件，成為160人死亡的大事故。

事故過後，國鐵內部也進行了政策修改，將本應慢慢更新的自動列車停止裝置（ATS）安裝流程提前，最終於1966年完成安裝。除此之外，也在所有列車上安裝了信號炎管，並開發列車防護無線裝置，用以在行駛時提醒其他列車事故的發生。

三河島事故促進安全裝置的大幅更新

「三河島事故」促使國鐵全面更新了列車行駛相關的安全裝置，包括信號炎管以及自動列車停止裝置等等，都為日本的鐵道安全做出莫大的貢獻，也希望事故中殞命的人看到現在安全的日本鐵路，能夠好好的安息吧。

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