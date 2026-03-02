春天日本行山也會凍死？登山團齊裝備仍全罹難　恐怖的白馬岳事故

看過許多遭難事故紀錄的都知道，冬天的山林是非常可怕，且最容易出事的時節，然而，就算不是在冬天，詭譎多端的天氣還是有可能會釀成悲劇，就連經驗者也不例外。



2012年春天，在日本白馬岳就曾經發生一起這樣的事故，並造成一行6人全數罹難，今天，就讓我們來看看這起「2012年白馬岳大量遭難事故」吧。

2012年春天，在日本白馬岳就曾經發生一起這樣的事故，並造成一行6人全數罹難。（YouTube@山から学ぶ命の記録【山岳遭難解説】）

「2012年白馬岳大量遭難事故」案發過程揭秘：

+ 14

晴朗無風的天氣頓時驟變

2012年5月3日，來自北九州的男性6人組來到了位於長野縣的白馬岳，並住進了栂池山間小屋，他們預計在明日經過白馬乘安岳、小蓮華山，並再登頂白馬岳後住在白馬山莊一晚，並接著下山。一行6人的年齡從63歲到78歲，其中除了一人從70多歲才開始爬山外，其餘都有一定的登山經驗，其中一人甚至是醫生，怎麼看都不像是會發生山難的隊伍組成。

5月4日早上5點，6人從栂池山間小屋出發，當天的天氣晴朗無風，甚至是會出汗的氣溫。一行人的順利地爬到了小蓮華山附近，但在時間過了中午後，天氣突然發生了變化，天空開始飄起了帶雪的雨，溫度驟降至零下二度，甚至颳起了20公里以上的強風。

未能及時抵達，6人成為被凍結的屍體

隨著天氣出現劇變，各個登山團隊也臨時決定返回，但6人仍然決定繼續前進，下午1點以及1點半時，分別有兩組登山客目擊到了6人，還聽到其中一名60多歲男性詢問醫生的意見，不幸的是，這是他們最後的目擊報告了。下午5點40分左右，6人的家屬向警察署通報登山隊的失蹤，警察撥打了失蹤者的電話，但僅有一個人有來電鈴聲，但無人接聽。

清晨5點40分，救助隊來到了白馬岳附近，卻因為雲層以及強風導致直升機無法接近，早上8點，警方接獲通報，在三國境附近見到了6名倒下的登山客。搜救直升機在早上9點41分抵達通報現場，卻只見到6人的屍體，他們的身體被10公分厚的冰層覆蓋住，呈現凍結狀態，無奈的搜救隊只能用冰斧鑿碎冰層後，才終於將6人帶回，根據驗屍結果，眾人的死因皆為低體溫症。

就算有經驗豐富的登山家，卻依然發生事故

山難過後，眾人也開始探討發生事故的原因，發現屍體時，6人身上都僅僅穿著雨衣與T恤等較為單薄的衣物，加上事故發生時是春天的原因，因此一度被認為是準備不足而造成的遭難。然而，根據他們的友人表示，大部分成員皆為資深登山者，甚至有成員曾經登頂過非洲最高峰，根據事後回收的背包以及現場調查，發現除了背包內有羽絨外套外，現場也留有試圖架起簡易帳篷的痕跡，因此斷言6人絕非準備不足。

根據了解，6人遭難的5月4號天氣從晴朗瞬間轉變為暴風雪，他們在登上稜線後卻毫無避風之地，嘗試架起帳篷、挖掘雪洞都未能成功。儘管眾人之中有具備低溫症相關知識的醫生，但推測由於眾人年事已高，本身耐寒能力較低，加上突然的氣溫變化以及暴風雪的侵襲，讓眾人判斷力急遽下降，最終錯失了穿上防寒衣物的時機，也釀成了這場悲劇。

不論何時，都必須對大自然抱持謹慎

儘管隊伍裡有著經驗豐富的登山家，事前準備也相當充足，登山時間也訂在回溫的春天，但還是由於山中詭譎的天氣導致誤判了形勢，也受到了大自然的反撲，只能說，無論是任何時候，都必須謹慎面對大自然，才能夠避免一些可能的災禍。

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】