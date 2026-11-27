中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員怡琪驚喜宣布結婚！她日前透過社群平台公開喜訊，透露已與圈外男友步入婚姻，成為隊內繼貴貴之後第二位人妻。



消息曝光後，立刻吸引大批粉絲留言祝福，婚禮現場照片也隨之公開，幸福模樣令人稱羨。

Passion Sisters成員怡琪分享的結婚照片：

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從曝光的照片中可見，怡琪身穿白色婚紗、盤起秀髮，甜蜜依偎在老公身旁，兩人牽手進場的畫面更是浪漫滿分。此外，婚禮伴娘團陣容同樣吸睛，短今、汶汶、小迪、維尼等啦啦隊好友全都到場力挺，穿上伴娘禮服的眾人一字排開，亮眼顏值讓網友直呼根本女神集合。

怡琪也感性分享，人生悄悄翻開新的篇章，過去曾以為幸福是成為更好的自己、看見更大的世界，如今則珍惜一路走來遇見的人事物，並感謝親友、姐妹及粉絲長期支持。

她也表示，未來會繼續努力生活、勇敢追夢，希望始終保持自己喜歡的模樣。貼文曝光後，網友紛紛獻上祝福，留言「百年好合」、「新婚愉快」，祝福小倆口幸福長久。

更多Passion Sisters成員怡琪的照片：

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