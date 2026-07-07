啦啦隊專訪｜「馬鈴薯」車睿娜爆應援禁忌　首登大巨蛋獲公主待遇

擁有2年應援經歷、現為韓國職棒培證英雄啦啦隊員的車睿娜（차예나）以清純微笑與有力的舞蹈聞名，曾於今年5月首度來台登上大巨蛋為味全龍加油，她特地分享自己為何想當啦啦隊，現場還大秀側翻動作相當吸睛。



24歲的車睿娜笑說自己綽號「馬鈴薯」，不是因為長相的關係，而是因為以前IG有個很流行的馬鈴薯濾鏡，「當時我很常用這個濾鏡，也傳給同隊的姐姐們，傳到就是後來姐姐們就叫我馬鈴薯了。」後來還有粉絲常送她馬鈴薯餅乾當禮物。

培證英雄啦啦隊員的車睿娜차예나（Instagram@o3o3o_5）

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來過台灣超過3次，車睿娜印象最深的就是幫味全龍應援，還有一次是出席簽名會，「因為台灣粉絲給我有如公主般的待遇，會把啦啦隊員們當成藝人，讓我感到非常幸福。」而對於大巨蛋初體驗心得就是比想像中更大，「若有機會的話，希望下一次還能站上大巨蛋舞台」。

難得有機會與小龍女們一起工作，車睿娜最佩服的首推前輩金娜妍，「娜妍姐姐非常漂亮外，粉絲服務也做得很好、應援非常努力，雖然我們都是韓國啦啦隊，但是第一次與她近距離接觸」。

談到為何會選擇投身職業啦啦隊？車睿娜透露小時候就喜歡跳舞，舞蹈團長看她頗具天分，就問她想不想嘗試，因而加入兒童啦啦隊，一路開啟了她的職業生涯，加入培證英雄啦啦隊後，看到台下的觀眾會隨著她舞動一起歡呼加油，是最有成就感的時刻，「我覺得本身的最大魅力在於即使很累很熱，還能撐下去熱情應援。」只有一點比較困難就是要做好表情管理。

「我們在韓國是絕對不能看鏡頭的，所以來台灣的時候才學著對鏡頭比愛心或撒嬌。」車睿娜從隊友姜秀京身上，學到不少與粉絲互動的訣竅，她也許願有機會能上綜藝節目，挑戰各式各樣活潑有趣的事物。

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