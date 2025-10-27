韓「偶像級神顏」啦啦隊女神李藝斌專訪　揭當初不加入娛樂圈原因

有著一張混血兒般的「偶像級」精緻臉蛋，甫赴台加入職籃攻城獅啦啦隊「慕獅女孩」的韓援女神李藝斌，即將在11月15日於新竹亮相，她特別接受《中天新聞》的專訪，分享自己一路成長的契機以及個人的小秘辛。



韓國職棒KT巫師隊近來因許多充滿魔性的應援舞蹈動作與音樂而火紅，廣大的台灣球迷都相當期待李藝斌的魅力，也好奇以她的高顏值，為何當初沒選擇以偶像女團為出道目標？

（Youtube@來去CHECK IN）

對此，24歲的李藝斌笑說自己很開心大家稱讚她的外貌：

但若想當職業舞者的話，可能舞蹈實力還沒那麼強，可若朝偶像發展的話，個性也偏內向沒那麼活潑。

剛好她從學生時代便熱愛舞蹈，以前在舞團時會去軍隊巡演，「那時候聽到軍人的歡呼聲，讓我印象很深刻」，或許也因此種下未來從事啦啦隊的機緣。

「有一次有個舞團學姊問我，能不能幫忙代她去跳啦啦隊，然後就一直做到現在了。」應援生涯始於韓國職籃KOGAS飛馬，李藝斌現為職棒KT巫師、職籃水原KT音速彈、新竹御嵿攻城獅與職排華城IBK企業銀行Altos等隊效力。

比較啦啦隊與職業舞者的差異，李藝斌認為兩者能獲得的成就感不同：「球隊比賽落後時，啦啦隊要設法帶動起士氣，如果能順利逆轉的話，成就感會特別大。」原本她並沒有赴台灣發展的想法：「先前就有人與我聯絡過，但後來增加了很多台灣粉絲，所以我的想法漸漸改變，覺得當啦啦隊就是要多方體驗，因此決定赴台灣。」

而提到啦啦隊最重要的條件，李藝斌馬上說是體力：

最基本的是體力，雖然我自己也不太行，但要體力好才能當啦啦隊，再來就是個性開朗。

為了維持良好體態，她每次上場應援跳舞前都刻意不吃飯，還會去跑個步暖身：

所以我平常沒做什麼運動，因為當啦啦隊活動量已經足夠瘦身了。

雖然應援中會吃一點點東西補充熱量，「但怕吃多了，肚子會有點痛」。

全身上下最滿意的部位就是眼睛，李藝斌雙眸彷彿會放電，她透露私下其實完全不化妝，不過最困擾的是工作時因本身很會流汗：「不管室內或室外我都會流很多汗，有時會導致脫妝，是蠻困擾的事。」但只要一看到台下的小孩子也在大聲加油，她就會馬上獲得更多能量。

對於網路上有段她接受整骨的影片，被視為是開始爆紅、粉絲追蹤數大增的關鍵，李藝斌坦率地說那只是為了節目拍攝效果，「之後一次都沒有去過」，但有機會的話，倒是很想體驗台式馬殺雞按摩。

身邊的朋友建議她何不去當藝人或拍戲，李藝斌說自己歌喉不好：

若真要去演戲的話，一開口可能就破功。

不擅言詞的她表示，現在就是努力跳好啦啦隊，頂多去當模特兒，畢竟模特兒不需要說話。

慢熟內向的李藝斌，希望大家能常來球場，「多見幾次面就會變熟了。」最想帶給台灣觀眾什麼應援風格呢？她坦承自己現在還不太清楚，「但相信時間到了，就有辦法展現出新的樣貌給台灣粉絲」。

