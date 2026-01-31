韓啦啦隊女神專訪　前輩安惠志大數新人朱叡智「身上最迷人3點」

台灣籃壇SBL基隆黑鳶自去年10月正式成軍以來，不僅開季打出4連勝亮眼表現，首創SBL應援高規格的韓援三本柱更成為熱議話題，《中天新聞》特地邀請人氣成員「大寶貝」安惠志（안혜지）與大物新人朱叡智（주예지）分享赴台的有趣體驗與親身觀察。



身兼統一獅Unigirls的「大寶貝」安惠志，雖然年齡比朱叡智小一歲，但她倆原本在韓國就是隊友，安惠志以台灣的前輩學姊視角，形容朱叡智是一位非常認真的新秀：

她有什麼不懂的都會馬上提出問題，詢問隊上前輩，也會很積極照前輩所說的去做，真的非常感謝有這樣的隊友。

安惠志朱叡智專訪節錄：

人生第一次出國就是來到台灣，才出道短短三個月的朱叡智，給自己在SBL的應援處女秀打6分（滿分10分），覺得開場舞與場邊應援都有認真做，但自謙還沒足夠經驗獨當一面去帶動場邊觀眾，「我大多跟其他台灣隊友或與惠志去場邊應援，還是有一點可惜，希望日後累積更多經驗，能成為獨當一面的啦啦隊員站在大家面前」。

由於在韓國就很喜歡看綜藝節目，朱叡智看到很多藝人來台灣出外景，「通過收看那些綜藝節目，我稍微了解台灣的文化，聽說這裡有很多美食，比如小籠包、牛軋餅等等，我還會上台灣網站利用航空配送買來吃。」自覺很榮幸第一次出國就是來台灣，希望有機會去逛夜市，更深入體驗台灣的一切。

更多朱叡智（주예지）照片：

雖然據統計是第40位赴台的韓援，朱叡智並不擔心太晚來：

我比較在意自己有沒有資格來台灣！畢竟在韓國也沒什麼經驗，多虧有惠志帶領我，讓我可以更準備好來台發展。

她強調無論未來面對任何挑戰，都會認真去準備。安惠志以過來人的經驗，建議朱叡智要更有自信：「來台灣前，我猛灌她心靈雞湯，告訴叡智『你一定可以的』，要相信自己做得到，把最漂亮的模樣展現給粉絲就好了，就算舞步有點小失誤，台灣粉絲也不會太計較抹滅妳的努力。」

比較台韓兩地應援風格，朱叡智認為台灣應援方式比較Free，「韓國應援會在固定時間點下音樂，就跟著音樂去跳就好，相對在台灣更自由，姊姊們跟我說沒關係，專注與粉絲們互動最重要。」在黑鳶的應援首秀，朱叡智特別放在心上，果然感覺還算得心應手。

從韓國職棒斗山熊的球迷，如今搖身一變為啦啦隊，朱叡智很感謝自己的大學同學、樂天巨人隊長睦那京，「她鼓勵我試試看去報名啦啦隊徵選，讓我從一個沒自信的人，成功站上應援舞台，也很感謝公司給我機會。」朱叡智笑說睦那京個性非常外向活潑：

我倆雖都讀航空服務系，但各自不同班，不過很快就變得很親近，會一起做作業寫報告。

安惠志分析朱叡智身上有三個特點最吸引人，首先是像兔子般的可愛門牙非常有魅力，讓粉絲很有記憶點，再來是水汪汪的大眼睛，粉絲們遠遠地就會注意到，最後是她們應援籃球時有一個動作會大聲喊出「Defense」，一般新人會覺得很害羞，但叡智每次都是10名隊員裡喊最大聲的那個人。

提到韓國斗山熊大前輩朴騏良，朱叡智特別感謝朴騏良與徐賢淑兩位前輩，除了要求她們動作一定要大方帥氣之外，整隊氣氛也都很和諧，「編排舞蹈時，為了每位成員動作一致，會把練習時間拉長，到球場時我們還會一起玩韓國魷魚遊戲丟石頭，贏的人有獎勵，輸的人則要把大家的衣服帶回家洗，下了班朴騏良與徐賢淑姊姊也會請我們吃飯，讓隊內感情始終很融洽。」

邁向新的一年，安惠志許願統一獅跟斗山熊都能奪下今年職棒總冠軍，當然希望自己成為更家喻戶曉的啦啦隊員，朱叡智不忘補充期盼黑鳶也要加油拿冠軍，她自己會用大聲的應援方式吸引粉絲們注意，也會認真學中文，目標未來到球場後可以直接用中文跟球迷溝通。

