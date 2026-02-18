10萬訂閱YouTuber變啦啦隊女神　身兼DJ還喜歡Cosplay　私照曝光

台職排Tokki Cutie甜酷系女孩娣奇D7雖然身材嬌小，但場內外精力無限，除了忙於啦啦隊應援也身兼Youtuber與DJ工作，她笑說現在太忙無法參加Cosplay，新的一年會繼續努力，讓自己能被更多人看到。



不但會跳舞還會拍攝影片，娣奇是擁有超過10萬訂閱戶的YouTuber，雖常被說少一根筋，但她一路堅持走來，希望用熱情點燃場上所有球迷。

台職排Tokki Cutie娣奇D7（Instagram@tickybabe520）

「其實我最早只是一個愛看動漫的人，放學回家後迷上航海王、哆啦A夢等等，後來做YouTube後才覺得可以用Cosplay的方式呈現給觀眾。」進入大學之後，平常在宿舍閒閒沒事，慢慢沉浸在Cosplay二次元文化，開始去網路尋找大量資料。

畢業後娣奇先從事舞者工作，不巧遇上新冠役情才正式轉當YouTuber，由於看到學姊當啦啦隊，她也慢慢萌生甄選小龍女的念頭，直到去年她幸運成為Tokki Cutie女孩一員，自認為興趣廣泛就是因為很喜歡站上舞台：

原本我是個超級大I人，大學時被學姊臨時抓去表演，才發現我也可以變成很E的人，這些身分對我而言都是表演者，只是切換不同的舞台。

成為Tokki Cutie啦啦隊後，娣奇真正感受到近距離與球迷互動的氣氛，「我很喜歡大家為一個目標共同努力，以前我二姊很喜歡看企排，有時會聽她說賽況，自己愛看《排球少年》，很多規則都是從動漫裡得知。」娣奇鼓勵球迷多進場感受球員的魅力，「我最喜歡隊長『小高』高偉誠跟雷貝洛（François Rebeyrol）了，小高那種發自內心想帶起球隊的熱力，以及雷貝洛的高顏值都很吸引人」。

由於出身傳統家庭，爸媽從一開始反對她當舞者，後來也漸漸理解包容，現在還會特地買娣奇的應援毛巾。今年過年娣奇也會回雲林褒忠阿嬤家，同桌溫馨圍爐吃年夜飯，「但我每次都工作到最後一刻，逼近吃飯時間再開車趕回去」。

談到年夜菜，她覺得每一道菜都好吃，唯獨香菜很臭不愛，「最值得一提的就是小零食『寸棗』（又稱春棗、棗枝），還有炸甜粿非常美味，反正一年吃一次，也不會刻意怕胖忌口。」只是吃完年夜飯，娣奇又會默默打開電腦工作，不多聊女人的八卦話題。

「我記得有一次特地跟媽媽騎機車到西螺媽祖廟前買刮刮樂小試手氣，雖然有中獎，但見好就收。」娣奇建議大家若來到雲林一定要去千巧谷與崙背：「千巧谷的乳酪蛋糕很好吃，因為真的太出名，就把農場蓋成觀光牧場，很適合過年時親子同樂」。

另外，位於雲林虎尾附近的持法媽祖宮，娣奇也建議值得一遊，「持法媽祖宮占地寬廣又漂亮，很多人去取景拍攝。」平常很少回老家的她，過年回家就是當個乖女兒，陪家人到處逛逛。

放眼馬年，摩羯座的娣奇笑說希望會順風順水：「我會一如往常馬不停蹄往前衝，剛好《葬送的芙莉蓮》有句經典名言--拚命累積的東西絕不會背叛自己，希望YT訂閱數破20萬，一直努力期待大眾與廠商們看見」。

