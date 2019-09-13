【中醫貼士】暗瘡長額頭下巴各有原因　認清臉部5大位置擊退痘痘

暗瘡俗稱「青春痘」，但並非年輕人專有，不少成年人也有痘痘煩惱，更為此用盡法寶，如暗瘡貼、藥膏等，可惜也並非一定可以處理好。從中醫角度看，原來暗瘡長在臉上的不同位置也有「玄機」，其實是對應了身體不同部位的健康狀況。所謂「知己知彼，百戰百勝」，要治好暗瘡，就要知道暗瘡長在額頭、下巴、鼻或左右臉的原因，才對症下藥。 撰文：健福堂中醫師潘美蘭

暗瘡影響外觀，普遍人都曾因此感困擾。（istock）

所謂「愛美之心，人皆有之」。對現代人來講，不論男女，「面子」功夫不可少，但總有此伏彼起的煩惱——暗瘡對我們死纏爛打。暗瘡形成的原因很多，一大部分是因為面部清潔不到位，油脂粉塵堵塞毛孔導致的，這種暗瘡只需要加強清潔並配合消炎便解決到。

另一類暗瘡是由於飲食不節制、嗜食辛辣肥甘食物，又或者因壓力大導致睡眠不足等造成的，需要內外兼治。一粒小小的暗瘡其實不難對付，它們所分佈的部位都暗示了身體不同臟腑的問題。

中醫古籍《黃帝內經》就提出：「額主心，左頰主肝，右頰主肺，下巴主腎，鼻主脾。」簡單而言，當暗瘡經常出現在某部位，就代表對應的臟腑出現問題。我們可以藉此了解自己長暗瘡的原因，再內外兼治，跟得這「青春」煩惱講拜拜啦！

額頭生瘡：心火偏盛​

額頭代表心臟，此處常長暗瘡主要是因為壓力過大導致睡眠素質差，久則心火旺盛，令人容易情緒暴躁，繼而影響肝臟的疏瀉功能。

出現此情況的人應該保持多運動，飲食清淡。最重要的維持良好睡眠，如在睡前一小時放下電子產品，閱讀令人放鬆的書籍，聽輕鬆柔和的音樂幫助睡眠。

臉頰生瘡：肝肺有熱

左臉頰代表肝臟，生暗瘡一般是因為夜睡、情緒抑鬱等導致肝臟蘊熱。凌晨一至三時是肝經負責運送血液到肝臟的時間，身體會進行新陳代謝，如果這時沒休息，肝臟就不能準時排解舊血及換新血，不但會長暗瘡，面部皮膚還會晦暗生斑，故簡單地提早入睡已是美容養顏的好方法。

右臉頰代表肺，一般是因為過食辛辣、溫熱的食物（如芒果、榴蓮）等。中醫常說「肺主皮毛」，肺部是一個頗嬌氣的臟腑，肺有熱除了引發面部長暗瘡之外，還會有粉刺、皮膚粗糙等問題。上午七至九時是肺部運作最強的時間，可以在這個時段多做有氧運動改善。

下巴生瘡：腎虛

下巴代表腎，腎是先天之本，主管全身的精氣、水液代謝以及生殖。下巴生瘡多因喜凍飲，熬夜，操勞過度等有關，另外我在臨床亦見很多女士在月經前後會長大顆且顏色暗黑的暗瘡，主要因為經期前冲任氣血旺盛，陽熱上炎；而經期時沖任氣血由旺轉衰，則易虛火上炎，都會導致下巴生瘡。

針對此類暗瘡，平時可以飲枸杞、桂圓茶、生熟地湯等進行保健，尤其桂圓對腎、天癸、冲任、胞宮這生殖軸有調節作用，可緩和經期長痘的問題。

鼻部生瘡：脾虛、風熱犯肺

鼻主脾，長在鼻部的瘡一般不是很大，通常是多粒、色紅、有膿頭，筆者臨床所見，此類病人一般兼有口乾、口氣、大便結等問題，暗瘡清理完很快又長出新的。另一方面，鼻是肺的開竅（出入囗），而風熱之邪侵襲人體最先會引起肺系的反應，例如咳嗽、流涕，有部分人亦表現為鼻部生瘡。

不少人生暗瘡時會買涼茶解毒下火，但原來是治標不治本。（資料圖片/葉璋時攝）

我們可以在鼻部生瘡時，飲用一些清熱、宣透的涼茶，最簡單的可用桑葉、菊花、薄荷煎茶飲用。不過，很多人僅靠飲涼茶解決問題都不能斷尾，主要因為現代人體質偏差，飲涼茶只能暫時壓制，久則傷脾胃，顧此失彼。