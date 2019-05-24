玫瑰痤瘡不是暗瘡！5 大症狀辨清　有何中醫食療可改善皮膚？

有沒有留意到現在有不少人有不同程度的皮膚敏感？近年臨床上就經常發現到玫瑰痤瘡的案例。

自1980年以後，護膚品發展可謂一日千里，所指的除了包括化妝品的科技外，品種也越來越多，相信一天最少搽五種不同的護膚品的女士大有人在，特別是二十五歲以上想留住青春的女性。而且她們也往往因為廣告宣傳關係，而經常轉換護膚品。搽得多護膚品是否就代表皮膚會愈好？答案非常肯定-NO！

搽得多護膚品是否就代表皮膚會愈好？(pinterest)

化妝品發展蓬勃，事實上因化妝品而引起的皮膚敏感確是直線上升，近年臨床上也經常發現「玫瑰痤瘡」（Rosacea）的案例。

以下是患有玫瑰痤瘡的症狀，按圖了解更多：

誤以為玫瑰痤瘡是暗瘡

玫瑰痤瘡般會導致整個臉部都會紅腫、發熱。(pinterest) 玫瑰痤瘡俗稱酒渣鼻。與青春痘不同，玫瑰痤瘡主要會集中在鼻尖及鼻翼的部位。有酒渣鼻的時候，整個鼻都會紅腫、發熱、血管擴張並生出一些像暗瘡樣的粒粒，若處理不當，會令玫瑰痤瘡的情況更嚴重，形成惡性循環。

皮膚的微絲血管擴張發紅，尤如玫瑰色，因而命名為玫瑰痤瘡。(pinterest) 玫瑰痤瘡是由於皮膚的微絲血管擴張，因而患處會出現瀰漫性的發紅發熱，甚至紅腫等情況。患處皮脂腺分泌過多會出現面油多及令皮膚出現密集性的油脂粒。由於面頰及下巴位置經常出現不尋常的發紅，尤如玫瑰色，因而命名為玫瑰痤瘡。

暗瘡的紅腫只限暗瘡患處，不會像玫瑰痤瘡般會導致整個臉部都會紅腫、發熱。(pinterest)

相反暗瘡的紅腫只限暗瘡患處，不會像玫瑰痤瘡般會導致整個臉部都會紅腫、發熱。玫瑰痤瘡若處理不當，有機會引起皮膚組織增生，形成增生性的凹凸洞。

玫瑰痤瘡食療

從中醫的角度，玫瑰痤瘡的成因可以分兩種：

1) 肺胃積熱：滿面油光，可多吃綠豆、荷葉、薏米等清熱去濕的食材。

肺胃積熱人士適合吃清熱去濕的食材。(vcg.com)

2) 血熱熾盛：皮膚泛紅較重，可以丹皮、赤芍及蒲公英作為清熱涼血的茶療。

血熱熾盛人士適合清熱涼血的茶療。(pinterest)

如果情況嚴重，建議尋求專業人士辨證治療，臨床上主要以中藥或針灸鞏固體質來改善病情。

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