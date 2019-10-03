【大閘蟹】與柿同食可致食物中毒？　5大食蟹健康宜忌你要懂！

十月將至，又是品嚐大閘蟹的季節，一眾蟹迷當然會把握機會大吃一番！不過，凡事都得有節制，小心拼了命的吃會賠了健康。且看註冊中醫師曹信恩所建議的品嚐大閘蟹宜忌，好在盡興之餘也不會吃出問題來。

很多人期待這一年一度的蟹宴，不過在大飽口福之餘，也要留意健康。﹙資料圖片﹚

大閘蟹季一年只有一次，不少人都會比平日吃得更多吧！曹醫師說，人們一般每次只吃一至兩隻普通的蟹，但在蟹季裏，很多人每次都會吃三至四隻，而且可能一星期便吃幾次。「大閘蟹是寒涼帶濕的食品，吃一隻不會有什麼事，但如吃得過量，則可能會引發不少健康問題，大家對這方面宜多加注意，並要懂得節制。」

為讓一眾蟹迷可放心細味蟹宴，曹醫師特別分享五大食蟹注意事項：

Q1. 公、乸大閘蟹哪種較寒涼？

大閘蟹分公和乸，蟹公的白膏是牠的精液，蟹乸的黃膏則是牠的卵巢和卵細胞，而一般蟹乸比較多膏，所以大家都喜歡選吃蟹乸。不過在中醫角度來說，公與乸都屬寒涼帶濕食品，並沒正式統計數字顯示哪一種比較寒涼。

蟹乸的黃膏是卵巢和卵細胞，而一般蟹乸比較多膏，所以大家都喜歡選吃蟹乸。﹙VCG﹚

Q2. 哪些人士不宜多吃大閘蟹？

曹醫師建議小朋友及老人家別吃太多大閘蟹，「因為小朋友和老人家的身體沒那些強壯，容易被細菌入侵臟腑，引致多咳多痰，並令大便變得比較散及肚屙。他們最多一星期吃一次好了，每次只吃一至兩隻。」

至於一般成年人，曹醫師亦建議他們不要日日食，而且每次亦不要吃多過兩隻。他補充，女士月經前亦要小心，別吃太多大閘蟹，因太寒涼的食品會使經痛加劇及月經不順暢。

Q3. 哪些體質的人最好少吃為妙？

大閘蟹寒涼，寒底人就應少吃吧？曹醫師認同並說：「寒底人固然要小心，但亦得留意，寒底亦分不同臟腑，若是腸胃寒者，便容易引致腹瀉及肚屙等症狀；若是肺寒者，則會咳得厲害。另外，皮膚過敏、濕疹及對海鮮敏感的人都應少吃為妙，因大閘蟹會令敏感徵狀加劇。」

Q4. 吃大閘蟹期間吃柿會導致食物中毒？還有什麼食品是不可與蟹同食？

因柿難消化，與蟹一同食用的話，會容易造成腸胃不適。﹙JerryWang/Unsaplash﹚

坊間常有傳聞，指食蟹同時食柿就會引致食物中毒，這是真的嗎？曹醫師笑說：「如果只吃一隻蟹和一個柿，其實並沒問題，大量進食才會有問題。」他解釋，因柿難消化，與蟹一同食用的話會容易造成腸胃不適。

曹醫師再補充，除了柿外，其實進吃大閘蟹時，亦不宜配以其他寒涼食品一起食用，因過於寒涼會引致肚屙、作嘔等情況。例如下列食品便屬寒涼性質，吃蟹時應避免同時進食：

寒涼性質食品﹙按圖了解﹚：

+ 2

Q5. 吃大閘蟹時，最好配上哪些食品同享？

既然不能配以寒涼食品，哪配搭什麼食品最好呢？曹醫師指，大閘蟹的烹煮過程很多時都會用上紫蘇葉，「紫蘇葉屬於溫性食品，可以中和大閘蟹的寒氣。另外，進食大閘蟹時，亦可以醮上加上薑絲的醋，同樣達中和寒氣之效。」他亦提醒大閘蟹熱食，別待涼掉了才吃，若蟹宴中有其他餸菜配搭，則可在湯中或餸菜中加以薑片，以驅寒氣。

曹醫師亦提醒，品嚐美食其實都是為求開心，正所謂少食多滋味，只要別吃過量就不用令自己身體苦惱。

曹醫師指大閘蟹是寒涼帶濕的食品，「非大閘蟹季時，大家平時每次只會食1至2隻蟹，但當大閘蟹當造時，很多人就會不太節制地食得過量。」﹙被訪者授權使用照片﹚