【心臟健康】心血少點解唔嚇得？　大魚大肉或影響心臟供血

「唔好嚇我，我心血少唔嚇得！」這一句話在坊間廣泛流傳，但有多少人知道究竟「心血少」是什麼意思？心臟是人體最重要的器官之一，但凡出事都是九死一生的險境，不少人卻對心臟運作缺乏了解，對心臟病、冠心病的認知僅只皮毛。其實冠心病的「冠」指的是「冠狀動脈」，亦是心臟自身的供血系統。 到底冠狀動脈是如何供血？日常生活的運作又如何影響心臟供血？「心血少」又是否真的不能受驚？以下由心臟科專科醫生、香港大學心臟科名譽助理教授陳麒尹為我們講解心臟供血。 撰文：心臟科專科醫生陳麒尹

心臟是人體至關重要的器官，一旦心臟有問題，可引起暈眩甚至失去意識。（carolinahdzz/unsplash）

作為一位心臟科專科醫生，無論我在工作時間抑或在工餘時間，甚至在普通家庭聚會，都總會被問及各式各樣有關心臟的問題。起初我是不習慣的，但隨著年復年的提問，已漸漸習以為常，有時還希望會碰到一些比較刺激的問題，挑戰一下自己的能力。

剛過去的一個親戚聚會中，大家除了討論社會上的局勢外，長輩們也不停的在高談闊論其他親友的近況，例如那位老人家最近血壓如何不能受控、那位又不幸中了風，那位又在公立醫院被通波仔等。舅父忽然問到我頭上了，問道：「成日聽啲朋友話心血少，咁其實個心啲血係點樣行㗎？」

「冠狀動脈」 是心臟供血系統

心臟是人體內其中一個重要器官，負責供應血液給整個身體，當然亦包括了心臟自己。而常聽人提起的「冠狀動脈」，簡單來說就是心臟自己的供血系統。

冠狀動脈示意圖（01製圖）

「冠狀動脈」起源於主動脈；左邊有「左主幹冠狀動脈」，再分义成為「左前降支」與「左迴旋支」；右邊心入口則是「右冠狀動脈」，先分义出「鋭角支」，再分為「後外側支」及「右後降支」。最終，所有的分支都會再層層細分成為微絲血管，從而供應整個心臟的肌肉，以達至每天跳躍約十萬次。

按圖簡單了解冠狀動脈和心臟供血的關係：

+ 4 + 3 + 2

健康心臟有自我保護機制

在正常健康的情況下，人體的冠狀動脈系統有非常穩健的自我保護機制去應付特殊情況，例如情緒受刺激導致血壓忽高、追巴士等突如其來的劇烈運動等。因此，我們應該要有良好的生活習慣與及常做運動，從而保持心臟供血暢順，面對生活中的突發情況。

但如果生活中又煙又酒丶大魚大肉丶多鹽多油的話，有機會導致慢性血管粥樣硬化（編按：即血脂如膽固醇、鈣沉積物及其他免疫細胞等形成粥樣斑塊沉積在血管壁），令冠狀動脈開始慢慢收窄，尤其香煙中的尼古丁更是可以直接令到冠狀動脈收縮，甚至變成了痙攣狀態，阻礙了心臟的正常供血。一旦主要的血管急性阻塞了，令心臟肌肉壞死，後果是不堪設想的。

「心血少唔嚇得」？

事實上，中、西醫學說中都並無所謂「心血少」一說，若硬要解釋也有許多可能性，可以是腦血管、腦神經問題，亦可能是指心臟供血不足導致供血不順、心律不整、血管閉塞等，令血液無法供應到大腦而失去意識。而情緒突然受刺激，確實有機會導致血壓忽高忽低，心臟供血系統一時應付不來，即有機會暈倒，這有可能就是為何民間相信「心血少唔嚇得」。

所以要記住，好好注意心臟健康，保持暢通無阻的冠狀動脈！

心臟科專科醫生、香港大學心臟科名譽助理教授陳麒尹（撰稿人授權提供）

身體檢查定時做，隔幾耐一次？（01製圖）