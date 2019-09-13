【健康飲食】每周兩份堅果有益心臟　十款推介包括開心果、榛子！

午飯後是每天最難熬的時間，有什麼方法可逃離飯氣攻心這困局？當然是吃零食！不過天天都是薯片、朱古力、魷魚絲、糖和曲奇等，提神之餘還會磅數也隨之提升，為了工作而變胖，你願意嗎？我就不願意了。 要揀健康零食，堅果會是一個不錯的選擇，不過堅果有這麼多款，口味不同健康價值也不同。以下推介的十款堅果，希望能助大家找到理想的零食吧！

除了果乾外，要有嚼勁的可以選擇堅果，其實堅果都是不少打工仔熱愛的零食。﹙maddi-bazzocco/unsplash﹚

要數健康零食，除果乾外，堅果也是不少人的心頭好。歐洲心臟病學會最近亦發表了一項新研究，指人們如每周最少吃兩份﹙每份約30g﹚堅果，便可將心臟病發作、中風及其他與心臟有關疾病的死亡風險降低17%。

堅果有咩好？

是次研究的負責人指，堅果是不飽和脂肪的良好來源，但所含的飽和脂肪卻不多，加上它們含有豐富的蛋白質、礦物質、維生素、纖維、植物固醇及多酚，這些都是對心臟有益的元素。

這項研究進食堅果與心血管疾病或死亡風險的實驗進行了整整十二年，總共有五千四百三十二位年齡在三十五歲或以上的成年人參與，他們都要隨機抽取但沒有心血管疾病記錄。每位參與者自2001年起便平均每星期都會食用開心果、杏仁、榛子及各種其他堅果，並用問卷作記錄。然後參與者每兩年便會被安排進行心血管問題測和檢查。

參與者每兩年便會被安排進行心血管問題測和檢查。﹙Photo by Hush Naidoo on Unsplash﹚

為期十二年的記錄，研究小組收集了七百五十一個心血管個案、一百七十九宗心血管相關死亡及四百五十八宗死亡個案。研究人員發現，與每周吃兩次堅果的人相比，心臟病的死亡風險大大減低了17%。即使計算了可能影響的困素，如年齡、吸煙習慣和身體活動等，吃堅果對心臟的影響仍是很大。

堅果要新鮮

研究負責人指食新鮮堅果最健康。當堅果變得不新鮮，當中的不飽和脂肪會在堅果中被氧化，令其變得有害。當嗅到堅果有如油漆般的苦味或酸味，這就代表堅果不新鮮。

而堅果有如此多種類，哪十款最健康？﹙按圖看排行榜﹚

10.巴西堅果﹙healthline圖片﹚

+ 5 + 4 + 3

食得健康、又可以防眼瞓、還對心臟有益，打工仔們還不快點大量購入，放在辦公室中隨時備用？

﹙資料來源：study finds、華人健康網﹚

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