【逃犯條例】吸入催淚煙可致化學肺炎　中醫教你長短期自救方法

逃犯條例修定風波持續多月，近日衝突更有升級跡象，而警方亦曾多番施放催淚彈以驅散人圍，不過究竟催淚彈所釋放的化學物質會否對人體造成長期傷害，至今仍眾說紛紜。 註冊中醫師林惠賢指，人們如不幸吸入過量催淚煙，患上化學肺炎的機會是會增加的，而除即時的處理外，長遠也可藉潤肺降火的方式來調理。

搜尋近月的新聞報道，不難看到煙霧彌漫的場面。（鄭子峰攝）

以前曾有報道表示，有研究指在過去的六月至八月間，大部分前線記者在離開亂事現場後均出現後遺症，其中96.2％的前線記者有呼吸系統症狀，如呼吸困難，久咳，咳血等；72.6％有皮膚症狀，如出疹，發紅，痕癢等；53.8％有眼睛症狀，如持續流眼水，眼睛腫痛等；而40.6％有腸道症狀，如肚瀉，肚痛，嘔吐等。另外，亦有市民被初步判斷症狀與一般受細菌感染的肺炎有別，所以醫生指不能排除是化學肺炎。

中醫：不適徵狀繁多

註冊中醫師林惠賢表示：「催淚彈本質是一些對極具刺激的粉末，作用在神經上，由高熱帶動CS（o-chlorobenzylidene malononitrile）粉末擴散至空氣中，主要對眼睛、鼻、口、呼吸道、皮膚黏膜造成刺激，引致疼痛，同時造成流淚、噴嚏、咳嗽、喉嚨痛、呼吸困難、燒傷灼痛、胸痛、頭痛等，而近日香港曾接觸催淚氣體人士更出現其他症狀如肚痾、頭暈。」

街上每有騷亂時，途人總得急忙走避，免受波及。（資料圖片／歐嘉樂攝）

林醫師補充，如施放者施放過多催淚彈，或會導致人們把大量催淚煙霧吸入體內，或是殘留於皮膚與衣服表面，造成多重燒傷（如化學灼傷，粉末刺激呼吸道使咽喉燒灼痛，在皮膚上則紅腫熱痛，甚至可起水泡），「另外，若催淚彈是靠近身體引爆，彈殻接觸及高溫爆破時亦會導致燙傷。嚴重者可出現併發症例如各種皮膚炎症、支氣管痙攣、心臟衰竭，甚至死亡。目前潛在影響為反應性氣道功能障礙症候群（RADS）、哮喘、青光眼等。」

如何即時紓緩不適？

林醫師指，如吸入催淚煙霧，可即時以清水或生理鹽水清理。另外，有人指以烏龍茶或綠茶清洗受影響部位時，效果更佳，林醫師說：「此說法雖未有具體研究，但以中醫理論推算，以中性或偏涼的茶充作外洗劑，應可紓緩偏熱的發炎情況，無清水時不妨一試。」她亦提醒，受影響人士亦應即時洗眼、洗鼻、漱口及盡快更換衣服，避免再接觸化學粉末。

另有實踐人士指出以飲用烏龍茶或綠茶清洗受影響局位時，效果大大提升，「此說法雖未有具體研究，但以中醫理論推算，以中性或偏涼的茶充作外洗劑，應可舒緩偏熱的發炎情況，無清水時不妨一試。」﹙VCG﹚

長遠該如何調理？

長遠而言，大家應遠離或減少在曾放催淚氣體的地方活動。林醫師指早前有化學工程師研究指出，催淚煙化學物質可殘留物件表面約兩至三星期，而且距離發射地點約250米亦有殘留，因此本身有呼吸道疾病、肺病人士最好配戴適當口罩才外出，如N95、N100，避免吸入餘下粉末。

林醫師補充：「如咳嗽、喉嚨痛、不夠氣的症狀持續，應結合全身症狀及舌脈，辨別應以補肺氣、清肺降火或潤肺滋陰等方法處理症狀。」

處理症狀可以食乜？﹙按圖了解﹚

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