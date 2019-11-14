催淚彈可致孕婦流產？婦產科醫生：帶來的生理反應有機會致流產

近日警方在多區施放催淚彈，更多次在密集的地區，如學校、公園、街市、餐廳及住宅一帶使用。環保組織「綠惜地球」表示警方濫用催淚劑和顏色水已到了失控程度，對公眾安全及環境都構成威脅，更指有住在太子的孕婦受催淚彈影響，整晚個肚「嗱住嗱住」，年幼子女疑因催淚彈引致頭暈發燒，而網上亦流傳，有孕婦因催淚彈流產甚至催淚彈會導致一般婦女不育，有婦產科專科醫生指這是「有機會發生！」

該名孕婦指：「兩次在回家途中遇上催淚彈，翌日小朋友流鼻水，六歲的妹妹頭暈發燒，三歲的弟弟發燒⋯」「成晚個肚『嗱住嗱住』，腳仔(胎兒)係咁踢，好驚。但係更驚係佢唔踢⋯」她更指：「即使唔出街，在家緊閉門窗，煙霧還是『攻』得入室內，所以也要戴口罩⋯」

她指並非要求一刀切禁用催淚彈，但起碼要用得合理，她見過街上無示威者又放、下晝小學幼稚園放學時段又放，「（差人）係咪可以確保催淚彈影響唔到小朋友？」無助下，她打過999，結果話筒另一端答「（催淚彈）又唔係我放，你打去警署啦。」

催淚彈引發生理反應或致流產

婦產科專科醫生靳嘉仁認為，目前網上傳因催淚彈的個案是有可能發生的，但原因未必直接與催淚彈成分有關，更多是催淚彈帶來的生理反應導致。「理論上，催淚彈不會直接影響到胎兒流產，成因更多是催淚彈帶來的生理反應。例如吸入催淚煙後氣喘、不適，而身體機能會先把氧氣提供給媽媽，因此子宮便會帶氧不足，出現流產情況，相同的概念正如孕婦不要做劇烈運動，肌肉爆發性的力量來自血液加速循環供氧，所以在衝突現場吸到催淚煙或走避奔跑，都有機會出現流產情況！」他說。

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難以確定含量 毒素多為副產物

近日有經常在示威現場採訪的記者，經診斷後出現由類二噁英引致的氯痤瘡，而出現氯痤瘡則代表患者身體含有相當濃度的類二噁英，令人質疑催淚彈的化學成分正慢慢毒害大眾，只是前線人員攝取這些有害成分更多。也擔心普羅大眾日常中，不知不覺吸入有害氣體後，終有日如計時炸彈般引爆。

目前大眾討論的山埃、二噁英都是催淚彈釋放高溫時所一並產生的副產物。而山埃、二噁英的確會令婦女出現不育或影響胎兒健康的情況，但問題關鍵是濃度，政府並未公開催淚彈製作成分，亦沒有研究指出人體攝取多少這類有害物質便會受影響。

婦產科專科醫生靳嘉仁表示：「女士攝取大量二噁英，會導致荷爾蒙受影響，即排卵期都會受影響，繼而影響生育；山埃最主要的作用就是阻止血液帶氧，懷孕女士在此期間如缺少足夠氧氣供給胎盤，自然增加流產和將來嬰兒出生後的健康問題。」醫生亦在強調，以上都是攝取一定濃度才會發生的事，我們大部人都不知道實際情況如何，因此建議孕婦要避免警方驅散的行動區域。

不排除食水受催淚彈影響

催淚彈發射後溫度超過攝氏4百度高溫，更有網民懷疑目前警方用的催淚彈是中國製，發射後溫度高達攝氏3千度，會釋出更多有害氣體！催淚彈主要成分CS（鄰-氯代苯亞甲基丙二腈）遇上高溫下將會釋出類二噁英，而類二噁英能透過接觸皮膚、食物、食水和空氣等途徑進入人體。近日不少市民都關心食水安全問題，靳醫生認為目前沒有在水塘一帶釋放催淚彈，但大多數住宅的水箱是在天台並且不一定是密封式的設計，因此不排除食水受影響的可能性。