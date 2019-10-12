【腸胃健康】肚子痛不一定要忍　9種病徵的腹痛不能等

相信每個人都有肚痛的經驗吧！不管是多做了幾下仰臥起坐，這幾天排便不順，或是被閃避球打到，都可能讓我們感到肚子痛。雖然通常肚子痛時我們都是忍一忍就過去了，但你也一定聽過：「XXX肚子痛，送到醫院醫生說要開刀！」或是「XXX只是說他肚子痛，沒想到過一天後就死掉了！」這樣的情景。

究竟哪些樣貌的腹痛要非常小心，並盡快就醫呢？不囉嗦，先直接告訴大家（按圖了解）：

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以上這些狀況代表著需要緊急處理的急性腹痛，可能起因於心臟或腹內器官血液循環不足、血管出血、腹內臟器破裂、腸胃道阻塞、或感染發炎嚴重等需緊急處理的問題。要趕快就醫檢查並接受治療。

幸好，真正嚴重的腹痛也沒那麼多，接下來就讓我們看看平常最易發生的腹痛原因有哪些吧！

消化性潰瘍

代表胃或十二指腸的內層黏膜破損受傷，起因於胃幽門螺旋桿菌的感染，或是長期服用某些止痛藥所引起，而抽煙與喝酒會讓症狀更惡化。患者會上腹疼痛，有燒灼感，嚴重時可能造成出血或腸胃穿孔。

腸胃炎

飲用不乾淨、受污染的水源或食物之後，受到輪狀病毒或其他細菌、細菌毒素感染而引發的，通常不需特別治療，休息並多補充水分即可。但只要發現自己高燒超過39度，大便中帶血，持續嘔吐，或嚴重脫水就需要尋求醫療協助。

便秘

大便變硬、很乾，解便時需要非常出力，就可能是有便秘問題，要注意每天該飲用足量的水，多吃含纖維的食物，並調整生活型態，培養規律的排便習慣。但若伴隨腹脹、發燒、嘔吐、或肛門皮膚裂開，就需就醫檢查。

點擊下圖繼續看清平常最易發生的腹痛原因！

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要提醒大家，不是只有腸胃道的問題會造成腹痛，急性心肌梗塞、腹主動脈瘤、泌尿道結石、骨盆腔感染、疝氣、月經週期、甚至帶狀疱疹等各部位器官都可能會造成腹痛。要鑑別診斷的疾病非常之多啊！所以，看完這篇不是要大家學會分辨自己的肚子痛是哪一種，但一定要記得，若有我們前面提到的「需非常小心的肚子痛特點」，就請趕快就醫檢查吧！

什麼？忘記了嗎？趕快再重頭看一次吧。

【本文獲「照護線上」授權轉載，原文：這幾種腹痛很要命，千萬不能等！】