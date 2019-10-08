【Omega-3食物】護眼補腦預防心血管梗塞！12種富含Omega-3食物

「Omega-3」常常都會在一些魚油產品出現，亦眾所周知Omega-3對身體好處多多，不過，對於身體的作用你又知多少？而且除了三文魚外，還有甚麼魚類是蘊含豐富的Omega3，素食者又可以從什麼食物中攝取Omega-3？

Omega-3是什麼？

根據衛生署指，Omega-3是其中一種多元不飽和脂肪酸，由於人體無法自行合成，只能從食物中攝取。Omega-3在人體健康中扮演重要角色，腦部、眼睛、神經系統等多項器官的細胞都需要它來維持正常的運作。衛生署更指出Omega-3有助降低體內三酸甘油酯，減少心臟病引發的死亡，更可以減少身體的發炎反應，也能減少中風、心血管梗塞等現代人常見病症，對於有助預防癌症起了很大作用。

多攝 Omega-3不飽和脂肪酸的人較不易產生肥胖或心血管等問題。（Gettyimages）

DHA與EPA是什麼？

其實，DHA跟EPA都是屬於Omega-3不飽和脂肪酸的一種，2種都是保護心臟功能的最主要成分。不過DHA更多了腦部發展的益處，故懷孕婦女需要補充，有助胎兒腦部成長。

根據美國心臟協會，成人每日的攝取量應為至少500毫克、心血管疾病的人士則為1000毫克，而高血脂人士在醫生指示下攝取量應為2000至4000毫克。

吞拿魚、秋刀魚、沙甸魚、鯖魚、鰻魚均富含DHA。（Gettyimages/VCG）

按圖看12種富含Omega-3食物：

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資料參考：衛生署、healthline