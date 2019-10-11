【預防流感】服抗生素、維他命C可抗流感？　即睇西醫專業解說

雖然沒人希望自己病倒，但萬一不幸感染了流感，究竟有什麼應對方法呢？醫生開方的抗生素可殺滅流感病毒嗎？多服維他命C可抵抗流感病毒？就這方面的疑惑，最好還是請教醫生，尋求專業的意見。

治理流感藥物的三大迷思：﹙按圖了解﹚

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秋冬到臨，不少人會因天氣轉變而患上流行性感冒（流感），而早於今年九月，已有兒童感染甲型流感而入院的個案，預計今年的冬季流感高峰期將提早來臨。

若然不幸病倒，是否看醫生就有用？但醫生會開甚麼藥給你？西醫李國棟表示，其實醫生會視乎流感的嚴重程度而採用不同的治療方案，「一般沒有慢性疾病及身體免疫力沒問題的患流感人士，只需針對咳嗽及有痰等症狀服用消炎止痛藥物，便可減輕症狀所帶來的不適。」

三大治療流感迷思

倘若病情不嚴重，上述方法當然已足夠，但若是病情嚴重或身體免疫力弱的話，又應該怎麼辦？以下三大常見的治療流感迷思，你也有苦惱過嗎？

Q1.抗生素可治流感嗎？

不少曾患流感的人都有服用過抗生素治理，但李醫生卻強調一句：「以抗生素對抗流感病毒其實是沒有用的。」

那為什麼醫生仍然讓流感病人服用抗生素呢？他指，因為病人患有流感時，身體抵抗會比平時差，其他細菌很容易會乘虛而入，所以服用抗生素是可以預防它們細菌入侵，「哮喘及慢性氣管炎等呼吸系統較弱的人士，需要多加注意。」

流感有什麼症狀？﹙按圖了解﹚：

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Q2.抗流感藥可殺滅流感病毒？

既然抗生素沒有殺病毒作用，那專治理流感的抗流感藥便可殺滅流感病毒吧？原來也是不可以的。

李醫生表示，雖然現時是有特效藥對抗流感，但它們只能令病毒不易擴散，「我們大多會使用特敏褔或樂感清兩種藥物去對抗流感。然而，流感病毒與普通細菌不同，我們只能靠身體抵抗力去抵禦流感病毒。上述兩種藥物的作用，則是可令病毒不能繼續繁殖，例如當有1,000粒病毒時，若不令其停止䌓殖，它便可以於短時間內由1,000變為10,000，甚致更多。」病毒一多就會令流感情況更嚴重。

李醫生指，當病毒停止䌓殖後，便得靠身體的抵抗力令自己復原，而為免除身體其他器管受感染的危機，一定要於確診為流感後的48至72小時內服用抗流感藥物，「如果錯過了這黃金時間，病毒的數量就會變得太多了。抵抗力弱人士如糖尿病患者、大病初癒者、小朋友及老人家等，可以考慮服用這些藥物。」

流感病毒與普通細菌不同，流感病毒只能靠身體抵抗力去打仗。﹙吳煒豪攝﹚

Q3. 日常多服維他命C有助抗流感？

不少人為了增強身體抵抗力，平日都會多吃維他命C，但李醫生則表示：「雖坊間有理論指維他命C是有效增加抵抗力，但其實未有實証，也難以研究單靠維他命C對抗流感是否有效。」不過他亦補充，指維他命C是水溶性維他命，即使服用過量都會經小便自然排出體外，不會中毒亦不會對人體有害，所以大家可以如常服用。

抵抗流感 由日常做起

李醫生指，要預防流感的最根源做法是維持均衡的飲食、作息要定時及保持腸胃暢通，令身體保持在最好的狀態。而當處於流感高峰期時，李醫生則建議大家遠離人多的地方，並多在空曠的空間；若自己病了，就應戴口罩，減少泡沫分泌物及病毒擴散於空氣中。「雖然沒病的人戴口罩亦難以預防自己中招，但若身邊的人打噴嚏，你可以先閉氣，別過頭或離開該處境才呼吸。」平日亦要多洗手，回到公司後及回到家後都得常消毒，減少細菌及病毒散播的機會。

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時至今日，仍有很多人不懂得分辨傷風與流感的不同，只知有喉嚨痛及發燒便是病倒。其實兩者雖然都是由病毒感染，但它們由感染部位、病徵、發病速度以至治療方法等都有不同，如過於草率地處理病況，隨時可能耽誤了治療過程。